Mónica Naranjo ha vivido un momento de lo más surrealista tras su paso por La Resistencia, espacio donde David Broncano es el hilo conductor. La artista ha acudido al programa para dar a conocer su nuevo trabajo televisivo. Se trata de un reality llamado Amor con fianza, muy similar al de La isla de las tentaciones, solo que en esta ocasión se podrá visionar en la plataforma de Netflix. Como viene siendo habitual, el presentador ameniza las entrevistas con el toque de humor que tanto le caracteriza, aunque eso no es todo porque en alguna ocasión pone en un aprieto a los invitados como ha sido el caso de la cantante.

En un primer momento, Mónica y David han hablado de este nuevo reto profesional de la artista y ha sido cuando Broncano le ha preguntado que cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes. «Yo hace muchos años me casé conmigo misma, hice una boda preciosa en el Liceo de Barcelona para el programa Mónica y el sexo. La sexualidad así me va muy bien porque es cuando yo quiero. ¿Hoy tengo ganas? Toco la guitarra. ¿No tengo ganas? No me la toco y ya está», ha respondido entre risas Naranjo.

Teniendo este tema sobre la mesa, a David Broncano se le ha ocurrido la idea de hacer un experimento con el público. El presentador ha buscado dos solteros que han acudido solos como público, para que así se pudieran conocer en una sala privada de La Resistencia para “ver que pasaba entre ellos”. Enrique era el primero en levantar la mano luego lo hacía Estefanía.

Después un equipo del programa les acompañó a la habitación en la que les tenían preparada “una cena romántica”. Dejaron a la pareja que se conociera y de vez en cuando Broncano hacía alguna que otra conexión para ver cómo iba evolucionando este experimento. Al presentador le daba algo de pudor y cortaba rápido la secuencia para que así tuvieran intimidad y él poder seguir la entrevista con Mónica Naranjo. Sin embargo, instantes después ocurría algo que dejaba en completo ‘shock a la invitada, pues aprecían los dos jóvenes practicando sexo en directo.

Como era de esperar, Mónica se quedaba a cuadros ante esa imagen, pero tampoco sabía donde meterse, pues su cara de sorpresa lo decía todo e incluso se tapó con un peluche para disimular la vergüenza que pasaba.

Esta escena generó las risas tanto Mónica como de Broncano, así como el resto de personas que habían asistido como público. Lo que sí quedaba en el aire era si realmente esta escena estaba preparada para ver la reacción de la protagonista, o por el contrario, el experimento cumplió con su objetivo.