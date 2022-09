El feo de una fan que dolió en el alma a Nuria Roca

El Hormiguero ha vuelto con más fuerza que nunca. Fue el pasado 5 de septiembre cuando el programa de Pablo Motos dio el pistoletazo de salida a su 17ª edición, una temporada que se espera que, un año más, sea todo un éxito. A su vez, el espacio televisivo ha recuperado su tertulia de actualidad, siendo Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca los encargados de amenizar esta sección.

Entre la muerte de Isabel II y la no petición de mano de Tamara Falcó, durante la noche de ayer la pareja más mediática de la televisión también sacó tiempo para comentar cómo fue su verano, rescatando una de las anécdotas más vergonzosas que la tertuliana ha vivido junto a su marido. “Nuria, ¿el verano, qué tal? Me han contado que estás un poco harta de la fama de Juan”, preguntó Pablo Motos entre risas, esperando que la colaboradora diera rienda suelta a su discurso.

En ese momento, Nuria sacó sus fuerzas y, dejando a un lado la vergüenza, explicó a la audiencia de qué estaba hablando el conductor del espacio. “Yo no sé si habréis pasado un momento humillante. Es cuando te piden una foto y en realidad, no es que te estén pidiendo una foto, sino que lo que quieren es que les hagas una foto”, comenzó explicando. Tal y como ella misma se encargó de contar, ambos iban camino de un concierto cuando de repente una fan les paró preguntando si se podían hacer una foto, “en plural”. En ese momento, la presentadora de La Roca posó para la foto, pero pronto se dio cuenta de que algo iba mal.

Según relató la tertuliana, la fan no le estaba mirando con buena cara, una versión que ha apoyado Juan del Val: “La miró con un poco de desprecio”. Ante esta situación, Nuria le preguntó a la chica que si podía quitarse si ella no quería que saliera, a lo que la fan respondió: “Nada, quédate, después de recorto”. Un auténtico ‘tierra, trágame’ que, pese a no sentar nada bien a la colaboradora en su momento, despertó una carcajada general en plató. “Evidentemente me cortó. Luego lo vi y me cortó”, ha confesado dolida.

Y es que, le sentó tan mal esta experiencia, que Nuria se pasó las tres horas de concierto cabreada, tal y como ha podido contar su marido. “Estuvo enfadada las tres horas que duró el concierto porque decía que le hizo daño al alma”, ha sentenciado entre risas. Una anécdota que no le hizo ninguna gracia: “Porque me dolió en el alma, ¿Qué quieres que te diga?”, sentenció. Tras relatar la experiencia donde vio afectado su ego, Cristina Pardo ha querido lanzarle una pregunta: “¿Qué prefieres? ¿Qué te corten de la foto o tener que hacer tú la foto?”, a lo que ella ha sido muy clara: “Yo que me corten de la foto. Es que fue muy humillante, fue terrible, no le interesaba en absoluto. No os ha pasado. Cuando os pase ya me lo contaréis”.