Jorge Javier Vázquez, de presentador estrella a reportero de calle por Íñigo Onieva

No cabe duda de que Jorge Javier Vázquez es una caja de sorpresas. Convertido en uno de los presentadores más versátiles del panorama televisivo, el maestro de ceremonias de Sálvame se ha propuesto sorprender a la audiencia con un cambio de papel. Y vaya si lo ha conseguido. Y es que, durante la última emisión del espacio de las tardes de Telecinco, el de Badalona no ha tenido reparo alguno en coger el micrófono y salir a la calle como si de un reportero se tratase, dejando a Adela González el testigo al mando del plató y en solitario.

Pero, ¿qué haría que Jorge Javier tuviera tanta inquietud por un tema como para abandonar su puesto habitual al frente de Sálvame? Como no podía ser de otra manera, el asunto de la ruptura entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó es algo que tiene al catalán y a ciudadanos de todos los rincones del país el vilo. Teniendo en cuenta que fue el presentador el que consiguió las primeras declaraciones de la marquesa de Griñón después de conocerse la infidelidad de su ahora ex, Vázquez ha querido probar suerte también con el empresario, motivo por el que se ha desplazado hasta La Moraleja de Madrid para presentarse nada más y nada menos que en la casa de Íñigo Onieva, donde este estaría siendo apoyado por su madre, Carolina Molas.

Ya a las puertas del domicilio del ex de Tamara Falcó, el objetivo de Jorge Javier no era otro que conseguir que el protagonista en cuestión saliera de allí para intervenir en directo y expresar qué le habían parecido las palabras de la marquesa en su última aparición pública: “Podríamos decir que tiene bastantes probabilidades de ser una persona infiel, pero es que además podría ser un trilero de los pies a la cabeza, de cabo a rabo. Se encontraría ante un grave problema porque estarían a punto de destaparse un montón de mentiras que él ha forjado en torno a su vida, pero le vamos a dar la oportunidad de que se redima”, comenzaba diciendo, para después seguir con un discurso que no pareció convencer del todo a Onieva: “Nadie mejor que yo, un personaje conocedor de la noche y de lo que ello comporta, para acercarse a Íñigo, tenderle una mano y decirle: ‘Tienes la oportunidad de dar a conocer tu verdad al mundo entero’”, continuaba, en un intento por hacer que el empresario saliera.

Pese a pasar los minutos y no conseguir nada de lo que esperaba, el periodista no desistió: “Nadie mejor que yo lo va a entender. Yo me he recorrido todas las noches de Madrid, sé lo que pasa en los festivales. En mí va a encontrar un compañero de fatigas (…) Probablemente no haya en España hoy una persona con peor reputación que Íñigo Onieva. ¿Y si a lo mejor él dice: ‘Están mintiendo, yo no soy así, soy una bella persona y necesito que alguien me crea?’ Aquí estamos nosotros para ofrecerte la solución”, zanjaba, sin mucha suerte, aunque incitándole tanto a él como a sus seres queridos a que vayan a plató para limpiar la imagen del empresario.