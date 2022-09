María Pombo ha sido una de las asistentes a una de las citas más esperadas de la capital. Un evento muy especial de la firma Dior que se ha celebrado en Madrid y que ha concentrado a numerosos rostros conocidos del panorama nacional, como el caso de la influencer, pero también otras figuras como María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, María Fernández Rubíes, Manuela Velasco, Mafalda de Bulgaria y más personalidades destacadas.

Muy guapa con un conjunto en tonos beis con detalles dorados y el pelo recogido, María no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres, que le han preguntado sobre algunos de los temas que han copado la actualidad en los últimos días, como es el caso de la ruptura de Tamara Falcó. Apenas unos días después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva, se filtraba un vídeo en el que se veía al empresario besando a otra mujer, lo que suponía la ruptura de la pareja. Una separación sobre la que la propia Tamara se pronunciaba esta misma semana y aseguraba que no se planteaba en ningún caso volver con él: “Imposible”, decía.

“He coincidido bastante con ella. Y bueno, la verdad es que no es mi amiga, pero sí que la he conocido”, ha dicho María, que prefiere ser cauta sobre esta ruptura. “Impactar no. Tampoco me quiero meter, pero al final sé que es algo que iba a pasar. Yo soy de Madrid de toda la vida y bueno las cosas se saben bien”, ha asegurado. “Había rumores. Como dice ella nunca sabes si son ciertos o no, pero yo siempre digo que, si el río suena, agua lleva y creo que lo ha hecho muy bien, que es una mujer de los pies a cabeza y que ha pasado a tiempo, antes de casarse, que no ha formado una familia, que ahora duele, pero hubiera dolido mucho más después”, ha comentado la influencer, que cree que, aunque se puede perdonar, nunca se acaba de olvidar. “creo que se puede perdonar, pero que nunca se olvida. Entonces, para perder el tiempo… yo creo que ya es una mujer hecha y derecha, y que no está para perder el tiempo”.

Además de sobre la ruptura de Tamara Falcó, la influencer también se ha pronunciado sobre otros temas de actualidad. María ha contado que está muy volcada en las obras de su nueva casa y se siente muy afortunada de contar con la ayuda de su marido, Pablo Castellanos: “Es verdad que tengo mucha suerte con Pablo, que al final aporta una tranquilidad a este proyecto”, ha dicho. Recientemente se ha visto al joven en compañía de Laura Escanes, que se acaba de separar de Risto Mejide. María ha asegurado que son amigos y que está ayudando a la influencer en esta nueva etapa.

Aunque algunas de sus amigas ya se han animado de nuevo con la maternidad, ella está centrada con otros proyectos: “Pues tengo varios, no me atrevería a decir. También estoy muy centrada en mis marcas de ropa y bueno pues necesito centrarme en una cosa y no intentar estar en todo, porque si no, no consigues el objetivo”, ha dicho. “Ahora con el tema trabajo, mi hermana se casa. Tengo que pensar mucho. Entonces, por supuesto, yo quiero tener más hijos, quiero ser familia numerosa, pero no quiero que me pueda la presión de que mis amigas estén embarazadas, quiero tomarme mi tiempo y bueno, soy muy joven, tengo 27 años y creo que todavía tengo una larga etapa para volver a quedarme embarazada”, ha recalcado la influencer.