En los últimos días la crónica social de nuestro país ha vivido dos momentos que perdurarán para historia del papel cuché. Primero, antes de comenzar el fin de semana Tamara Falcó era conocedora de una infidelidad por parte de Íñigo Onieva horas después de anunciar su compromiso. Y, 48 horas más tarde, Laura Escanes y Risto Mejide revelaban a golpe de comunicado que ponían fin a su historia de amor después de siete años y una hija en común.

Esta inesperada noticia, ya que nada hacía presagiar que uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país iba a poner punto final a su matrimonio, se daba a conocer en directo en el programa La Roca, presentado por Nuria Roca. En ese preciso momento, Juan del Val, marido de la comunicadora también se encontraba en el plató y comentaron la ruptura entre la influencer y el autor de El sentimiento negativo.

“He estado leyendo el comunicado y es un ejercicio de amor absoluto. Los dos se han referido a su ya expareja con mucho amor y respeto. Es una forma adulta de gestionar las cosas. El amor sigue existiendo, a pesar de no ser pareja”, indicaba Juan. “Te doy toda la razón. Son dos personas muy respetuosas e inteligentes. Tienen en común una hija maravillosa y ellos siempre se han caracterizado por ser sensatos”, añadía Nuria Roca. “Es que no me parece una mala noticia. Se va a otro lugar y ya está”, aseguraba. Fue entonces, cuando Del Val hizo gala de su sentido del humor y comentaba entre risas mirando a su mujer: “Nuria, solo quedamos tú y yo”. “Bueno, en fin, el amor es así y dura lo que dura”, contestaba ella.

Durante los años en los que Risto y Laura compartieron su vida, dieron a conocer pequeños detalles de su vida personal y quisieron dar a conocer a sus respectivos seguidores que a partir de ahora iban a tomar caminos diferentes. “Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aun así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y, sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor para #toelrrato”, decía por su parte Risto.

Escanes, incidía en que no le gustan las despedidas y que había tratado de escribir el post en el que anunciaría su ruptura varias veces. “Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros (…). Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor”, sentenciaba la creadora de contenido.