Parece que el panorama sentimental del mundo del corazón no está atravesando su mejor momento. Cuando las dudas sobre la boda o no de Tamara Falcó e Íñigo Onieva están más presentes que nunca, una nueva ruptura ha acaparado toda la atención. A través de un post de Instagram, Laura Escanes y Risto Mejide han comunicado que se separan. Tras siete años creando su propia historia de amor, una de las parejas más aclamadas y cuestionadas a la vez del panorama nacional ha tomado la decisión de separar sus caminos.

Hace apenas unas horas, el miembro del jurado de Got Talent ha comunicado que tenía una noticia que contar. Ahora, ya se sabe que no era nada bueno. “Gracias Laura por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida”, ha comenzado su misiva, junto a una foto con la madre de su hija Roma y él en blanco y negro.

Tras hacer memoria a todo lo que han pasado juntos, el escritor ha confesado lo orgulloso que está del camino recorrido junto a la influencer. “Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato», ha finalizado su comunicado, dejando marcadas para siempre la fechas de su comienzo -el 1 de junio de 2015- y la de su separación.

Por su parte, la influencer, que hace apenas unos días contaba públicamente una de sus mejores anécdotas junto a Risto, también se ha pronunciado y ha dejado constancia en su Instagram de este irrevocable decisión. «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces”, ha comenzado diciendo, dejando claro que no está siendo nada fácil para ella hacer público este momento. Tal y como ha relatado, para ella esta no es una despedida, puesto que siempre les va a unir la pequeña de la casa. “Sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre”, ha sentenciado. Tras siete años llenos de amor y mucha complicidad, la pareja cierra la puerta de esta etapa para comenzar otros caminos por separado. “Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo”, se ha sincerado la influencer en la que, probablemente, ha sido la carta más complicada de escribir hasta la fecha.

Y es que, aunque juntos creyeron en la eternidad, las cosas cambian y pueden tomar un giro tan inesperado como este. “Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia”, ha finalizado su mensaje.