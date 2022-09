¿Qué va a hacer Tamara Falcó con el anillo de pedida de Íñigo Onieva?

Con el paso de los días, Tamara Falcó sigue consolidándose como uno de los personajes clave en el mes de septiembre en el panorama nacional y social. Aunque hace poco menos de una semana, la marquesa de Griñón presumía con orgullo de su anillo de compromiso, tan solo unas horas más tarde esa alegría era eclipsada por un vídeo del empresario besándose con otra chica durante el festival Burning Man de Nevada. Un movimiento que sirvió como detonante para cancelar la boda, borrando además la ganadora de MasterChef Celebrity todo rastro que quedara en sus redes sociales de su sortija de boda. Pero, ¿qué habrá hecho con ella?

Podría decirse que se trataba del anillo de los sueños de la hija de Isabel Preysler. Su ex suegra y su ex pareja lo sabían, razón por la que Íñigo lo tuvo bastante fácil a la hora de acudir a la firma italiana Repossi para hacerse con una sortija serti sur vide en oro blanco, tres diamantes y diseño asimétrico con valor de 14.500 euros, es decir, no apta para cualquier bolsillo ni comprador.

Al parecer, y según apunta La Razón, cuando la colaboradora de El Hormiguero optaba por recoger sus pertenencias del nidito de amor que compartía con Onieva para volver al domicilio de Puerta de Hierro junto a su madre, dejaba atrás y anclada en el pasado la joya en cuestión. De esta manera, lo que esperaba era que el hijo de Carolina Molas abandonara la casa y, al salir, cogiera el anillo como muestra de que su historia de amor con la marquesa se ha acabado para siempre.

Para que Íñigo se percatara de que su ex no se había llevado la sortija consigo, Tamara se encargó de dejarla visible en una de las mesillas de su casa, mudándose así nuevamente junto a la también conocida como “reina de corazones” para cerrar una etapa que ha resultado ser más triste y decepcionante de lo que ella nunca hubiera podido llegar a imaginar.

Aunque aún no se sabe que será lo que Onieva haga con la sortija con la que parecía haber iniciado el camino hacia al altar con Tamara Falcó, lo cierto es que su ruptura con la hija de Carlos Falcó no parece tener opción de retorno. Así lo aseguraba ella misma durante su reaparición en el evento de la inmobiliaria Kronos Homes, en el que habló con la prensa largo y tendido para expresar la postura que mantiene a raíz de la deslealtad del que fuera su pareja: “Estoy contenta de que haya salido ahora. Si estas noticias hubieran salido estando casada o con una familia, habría sido terrible. Yo decidí apostar por mi ex novio y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad”, señalaba, para después asegurar que confiaba plenamente en un novio al que ahora no reconoce y por el que no tiene intención de volver al pasado: “Veo imposible volver con Íñigo”.