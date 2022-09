Manuela Velasco desvela el último parte de salud de su tía, Concha Velasco

Con la llegada de otoño, muchas son las marcas que se han puesto manos a la obra para hacer que sus campañas publicitarias deslumbren por encima de las del resto de firmas. Este es el caso de Dior, que ha llevado a cabo un evento en la Plaza de Colón de Madrid en el que ha reunido a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que ha estado el de Manuela Velasco.

Ataviada con un dos piezas en color blanco y un top a tono, la sobrina de Concha Velasco ha posado con su mejor sonrisa en el photocall previo a la cita, para después aprovechar y también hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre algunos ámbitos, entre los que está el familiar. Y es que, durante los últimos meses la preocupación ha sido máxima por el estado de salud de su tía, que actualmente se encuentra ingresada en una residencia de Las Rozas, en la capital.

Haciendo gala de su humor y espontaneidad, la presentadora aseguraba no tener reparo alguno en hablar sobre un miembro de su familia al que tiene tanto cariño: “No os puedo contar mucho porque acabo de volver de viaje, no la he visto, sé que la adoráis como la adora todo el mundo”, comenzaba diciendo, para después contar una anécdota visiblemente emocionada: “Os tengo que decir que, lugar al que voy a comer en Huelva o en Cádiz, todo el mundo me para para decirme: ‘¿Cómo está tu tía? Es que la queremos como si fuera de la familia’”, apuntaba, dejando entrever que el cariño que sienten por la intérprete es algo que está presente en todos los rincones del país. De hecho, la propia Manuela se ha sentido tan cómoda durante la velada que ha querido compartir una de sus últimas conversaciones con su tía: “Me emociono. Yo la última vez que fui a verla la dije: ‘Pero, ¿a ti te molesta? Debes estar cansada de que todo el mundo venga a verte y quiera a estar contigo, dinos que nos vayamos y que quieres estar tranquila’. Y ella dijo: ‘Yo por mí tendría visitas las 24 horas, todos los días’. Está encantada de que vayan a verla, es lo que quiere, que vaya la gente”, aseveraba, entre risas aunque muy contenta del momento que está viviendo Concha. Y es que, aunque en un primer momento fue algo complicado el traslado, lo cierto es que la emblemática actriz parece haberse habituado ya perfectamente: “Está encantada donde está, dice que es su casa y es feliz”, ha finalizado Velasco, con la mayor de las alegrías y un saber estar excepcional, en cual ha utilizado para comentar también cómo le va en la esfera profesional, ya que considera que el trabajo “es importantísimo”, aunque una profesión frente a las cámaras como la suya implica tener “parones muy largos”.