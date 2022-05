Manuela Velasco muestra la cara B de la maternidad: “He probado todas las opciones”

Teniendo en cuenta la popularidad y la gran labor cinematográfica que ha llevado a cabo Concha Velasco a lo largo de la historia, no hay persona mejor para coger su testigo que su sobrina Manuela. La actriz está en uno de los momentos clave de su carrera profesional y también a nivel personal, razón por la que ha reaparecido en el evento de InStyle que tuvo lugar durante la pasada tarde en Madrid.

En una cita tan especial en la que se congregaron un sinfín de rostros conocidos, la intérprete no tuvo reparo en acercarse a los medios de comunicación allí presentes para dar algunos detalles sobre su vida privada, entre los que está su deseo de convertirse en madre: “Tengo 46 años, y hay opciones que ya he probado y no se ha dado. Hay cosas que uno tiene que asumir, nunca se sabe, puede suceder el milagro, pero también uno tiene que aprender a despedirse de deseos que ha tenido y no han sucedido. No se consigue todo en la vida, y no pasa nada”, zanjaba, visiblemente emocionada pese a no haber podido llegar a experimentar el sentimiento que supone la maternidad.

Manuela también ha aprovechado su presencia en el photocall para hablar sobre su tía y el estado de salud del que goza actualmente: “Mira, yo la última vez que la vi fue cuando vino a verme al teatro, fue el día antes de terminar y terminé el 1 de mayo. La encontré estupenda, tenía muchas ganas de salir, vino al teatro y se lo pasó fenomenal. Al terminar la función ella dijo que se quería quedar en el bar a tomar algo y aquello fue una revolución, porque en el teatro español todo el mundo la adora y también toda la gente que salía de ver la función, había muchos compañeros de profesión que fueron a verla y a sentarse con ella. Tenía unas ganas locas de hablar, de ver a la gente, de contar cosas… Mis compañeros de la función enloquecieron con sus anécdotas, no la conocían personalmente, entonces fue muy habladora y con ganas de estar con la gente”, aseguraba, muy contenta de haber podido vivir la felicidad de su tía pese a encontrarse ésta viviendo su día a día en una residencia.

Con motivo del acto en el que estaba presente, Velasco también hizo referencia a lo que para ella significa el estilo en su máximo esplendor: “Creo que el estilo va variando a medida que cumples años. Para mí ahora mismo, el estilo es sentirse cómoda, segura y empoderada con lo que llevas, creértelo, estar a gusto y tranquila”, confesaba. Además, también ha optado por dejar que el verano le sorprenda, sin planear nada a largo plazo: “Mi chico está trabajando, entonces me tengo que buscar los planes, me pongo a fantasear mucho pero me da cosa hacerlo yo sola, así que estoy viendo a ver si se anima mi hermana, pero de momento no tengo nada”, asumía.