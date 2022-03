La vida de Concha Velasco ha dado un giro de 180 grados. La veterana actriz se despedía de los escenarios el pasado mes de septiembre y, tras varios meses alejada de su profesión, sus hijos tomaban la difícil decisión de trasladarla a una residencia. Allí, la que fuera chica ye-ye está comenzando una nueva etapa de su vida, donde su salud se ha convertido en su prioridad.

Amigos y familiares están cuidando de la protagonista de Las chicas de la Cruz Roja y su sobrina, Manuela Velasco, ha revelado alguna de las anécdotas que la veterana actriz está viviendo en la residencia, la que se ha convertido en su nuevo hogar. “Ha convertido su habitación en un camerino”, ha confesado Manuela entre risas. Con motivo del estreno de la obra La Bella Dorotea, en la que Manuela es parte del elenco, la reconocida actriz ha contado a las cámaras cómo se encuentra su tía en la que está siendo su jubilación: “Cuando la he ido a ver, la he encontrado de maravilla”. Este proceso lleno de cambios no ha sido nada fácil para la familia, que ha tenido que optar por la residencia como solución, debido a los problemas de movilidad de Concha. “Al principio es un shock y tomar la decisión es muy difícil. Para mis primos ha sido muy difícil, pero es que lo necesita y es donde mejor está. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades”, ha confesado Manuela a los micrófonos.

Concha Velasco, que recibió el Goya de Honor en 2012, ha conseguido meterse al público en el bolsillo durante décadas. Caracterizada por su humor, su carisma y su buena vibra, la veterana actriz ha conseguido hacerse un hueco en el corazón de su público más entregado. Ahora, lejos del mundo de la interpretación, Concha está disfrutando de las visitas diarias de la gente que más la quiere y de su cita al teatro para ver las obras de sus compañeros. “No para de tener visitas y yo la he visto tan divertida, tan feliz, tan comunicativa. Mi tía es tan genial”, se ha sincerado Manuela. Concha, que se ha convertido en una de las actrices más aclamadas de los últimos tiempos, recibe a sus visitas en el photocall, como ha explicado su sobrina: “Nos hace 125 fotos que luego nos manda a todos”. Aprovechando la oportunidad, Manuela ha querido compartir con las cámaras una divertida anécdota. “Mi tía se ríe muchísimo, es muy alegre, cuenta anécdotas como nadie y se hace pis de la risa de siempre. El otro día, cuando estuve durante la tarde, se hacía pis cinco veces de lo que se reía hablando con las visitas. Pero no es una cosa de ahora, son cosas de toda la vida. Es muy alegre”, ha contado una alegre Manuela.

Manolo Velasco, padre de Manuela y hermano de Concha, no se ha querido perder el estreno teatral de su hija. Allí, disfrutando del emotivo encuentro, Manolo ha hablado sobre el estado de salud de la veterana actriz. “Yo la veo bien dentro de lo que es que es, tiene 82 años y ha estado toda la vida trabajando y ahora toca descansar. Pero la veo bien. Está fuerte. Tiene ganas de vivir”, se ha sincerado. Aunque la marcha de Concha a una residencia ha sido un tema muy criticado, su hermano opina que es la mejor decisión que han podido tomar. “Ella es una mujer que necesita cuidados 24 horas al día, a pesar de que vaya al teatro, donde está mejor controlada que en una residencia. Es que a todos nos llega la hora”, ha comunicado. Tras la complicada decisión de hacer de la residencia un hogar, Concha Velasco está disfrutando de la que ha sido su jubilación, una nueva etapa de su vida que afronta con ganas, ilusión y rodeada de la gente que más la quiere.