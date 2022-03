Concha Velasco, la ausencia más recordada de los Premios Unión de Actores

Como es habitual, los Premios de la Unión de Actores han dado su propio pistoletazo de salida. La temporada de galardones del cine sigue dejándonos un sinfín de anécdotas tanto en sus eventos como en sus protocalls previos, aunque lo cierto se que no todo es de color de rosa. También han llamado especialmente la atención las grandes ausencias, entre las que está la de Concha Velasco. Hace escasos días desde que la actriz se trasladó desde la casa de su hijo Paco a una residencia. Un cambio de etapa por el que sus seguidores se han cuestionado si su estado de salud es el correcto.

Ver a la intérprete en este evento se había convertido en algo habitual. De hecho, hace una década fue galardonada con el Premio Toda una vida, otorgado por esta Unión de Actores y Actrices de Madrid. Un reconocimiento de lo más especial con el que ponían en valor la impecable trayectoria profesional de Concha. Por si fuera poco, esta decisión fue tomada por los más de 2.000 actores afiliados al sindicato, lo que demuestra que Velasco es una figura muy querida dentro del panorama cinematográfico y su ausencia ha dejado un vacío inmenso en una gala de lo más atípica.

Algunos de los allí presentes, como es el caso de Ginés García Millán, no quisieron desaprovechar la oportunidad de enviar todo el ánimo posible a Concha en un momento un poco más complicado de lo normal: “Fue muy bonito trabajar con ella. Aprendí muchísimo, y sobre todo nos reímos mucho. No hay nada en este oficio cuando estás en un plató un día, y otro día, lo que te exige una serie, reírte y pasártelo bien con una grande. Realmente es una grande, nunca se quejaba de nada, siempre la primera cuando llega y la última que se va. Sin tener nada, ni un gesto amargo ni una mala cara hacia nadie”, comenzaba explicando a los reporteros allí presentes. Pero esta no fue la única ocasión en la que ensalzó la gran labor de la actriz durante tantos años frente a las cámaras: “He tenido la inmensa suerte de trabajar con ella y ha sido una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado en mi carrera”, sentenciaba.

Además, el intérprete dejó claro que espera reencontrarse con Velasco muy pronto: “Sigo manteniendo relación, espero ir a verla si puedo la semana que viene, esto tengo que negociarlo con su hijo Manuel. Así que nada, iré a verla siempre que pueda”, aseguraba. Y es que, en esta nueva etapa para la octogenaria, Ginés ha apoyado la decisión de sus hijos, sentenciando las críticas de todos aquellos que no consideran justo que Concha haya acabado en una residencia: “No vale la pena opinar sobre necedades. Uno sabe lo que pasa en su casa y uno siempre hace lo que es lo mejor para los suyos, y en este caso, lo mejor para su madre”, declaraba, de manera contundente y tomando una postura muy similar a la de la propia actriz, que ya confesó estar satisfecha con el paso dado y por seguir con las directrices de su médico.