El color negro y la ausencia de Penélope Cruz: las claves de los Premios Unión de Actores

Aunque fue hace varios meses cuando la temporada del cine dio su pistoletazo de salida, los eventos propios de este mundo han continuado sucediéndose. En la última ocasión han tenido lugar los Premios de la Unión de Actores, unos galardones de lo más especiales en los que han estado presentes algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional en lo que a interpretación se refiere.

En una velada eclipsada en parte por los Premios BAFTA y los Critics Choice Awards, los looks en los que se han enfundado los protagonistas de la cita podría decirse que han pasado bastante desapercibidos. Artistas de toda índole se han congregado en la capital con outfits muy relajados, algo que ha llamado la atención, especialmente porque no es algo que sea costumbre en eventos de este tipo. No obstante, ha habido quienes no han desaprovechado la oportunidad de sacar sus mejores galas, como es el caso de Begoña Vargas. La intérprete ha demostrado que la cantera cinematográfica de nuestro país ha llegado pisando fuerte al posar en el photocall con un minivestido brillante de cuello alto con plumas en el bajo de Ze García. Una apuesta que combinó a la perfección con medias negras y salones a tono. No obstante, ella no fue la única que apostó por la sobriedad propia del color negro, y otras celebrities de la talla de Michelle Jenner hicieron lo propio con un traje de dos piezas compuesto por una chaqueta crop combinada con pantalones de largo capri y talle alto. Una elección muy similar a la de Alba Flores, que se decantó por un boob suit con loafers de plataforma, mientras que Nathalie Poza eligió a la vez un traje oversize de Dsquared2 con blazer cruzada de doble botonadura dorada. Cabe destacar que el color negro se convirtió en el gran protagonista de la noche, siendo el elegido por otras actrices como Ana Belén, que apareció enfundada en un traje de pantalones palazzo y chaqueta con laterales XL y solapas blancas. Un mix muy parecido al de Carolina Yuste, que apostó por un body asimétrico para poner el broche de oro a un dos piezas también negro. También hubo quienes prefirieron dar un poco de color a la gala, como Andrea Levy, que vistió un dos piezas de estampado de pata de gallo con ribetes rojos de Naulover.

Además de los looks de las allí presentes, fue muy notable la ausencia de Penélope Cruz. Aunque ya se ha convertido en costumbre ver a Javier Bardem y a su esposa acudiendo juntos a citas de esta índole, en esta ocasión el actor posaba solo en el photocall y aprovechaba para explicar el motivo por el que su esposa no había podido asistir. Y es que, al parecer, la actriz tenía ya preparado el traje y todo lo demás, pero un dolor de muelas le había impedido moverse de su casa para recuperarse y estar perfectamente de cara a los Premios Oscar, más aún teniendo en cuenta que están a la vuelta de la esquina.