Javier Bardem revela su pasado como stripper

Javier Bardem se ha convertido en uno de los actores más solicitados del mundo. Su nominación al Oscar está llevando al protagonista a recorrer todos los platós de televisión de Estados Unidos como campaña para obtener la estatuilla dorada. Ahora, propuesto para el galardón como Mejor Actor gracias a su papel en Being the Ricardos, se ha estrenado en el programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, donde se ha sentado para hablar de su vida profesional y personal, desvelando un secreto muy curioso de su pasado.

“Me pagaba mi carrera de arte haciendo muchas cosas”, ha comenzado diciendo. Lo que nadie se esperaba es que fuese a desvelar algunos de los detalles más íntimos de su vida, como su trabajo de stripper. Todo empezó con una broma y terminó con su carrera más efímera: “Con 20 años, salí de una tarta en la fiesta de un amigo. Fuimos a celebrarlo a una discoteca y repetí el número en la pista de baile, y vino el dueño de la discoteca y me preguntó si estaría dispuesto a hacer eso cada viernes”. Una oferta que el actor no dudó en aceptar, porque “estaba borracho”, ha confesado a la audiencia.

Al viernes siguiente tuvo que volver al club, y decidió llevarse a su hermana y a su madre para que le prestaran el apoyo que necesitaba mientras interpretaba You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker vestido de esmoquin. “No había nadie, habría como unas tres personas allí. Fue muy bochornoso, pero lo hice. Soy artista y di mi palabra”, ha explicado haciendo referencia a su show. Al ver cómo se desenvolvía quiso subir a su hermana al escenario para que bailaran juntos. “Entre tanto bailar le rompí la pierna”, ha manifestado entre risas. Tras desvelar su secreto, Ellen ha aprovechado la oportunidad para preguntarle si estaría dispuesto a participar en la película de Magic Mike, a lo que el actor español se ha negado rotundamente: “No, eso (ser nudista) es cosa del pasado”. Parece que una vez fue suficiente para Bardem.

Pero, el que fuera protagonista de Mar adentro, no ha sido el único famoso en tener un pasado como stripper. La expareja de Kurt Cobain, Courtney Love, confesó haberse adentrado en el mundo de la noche para poder formar su propia banda llamada Hole. De igual forma, la rapera Cardi B ha reconocido en más de una ocasión haber pertenecido a la industria del entretenimiento masculino, aunque expresó a Cosmopolitan que las mujeres que se dedican a esto no reciben el respeto suficiente. Chris Pratt es otro de los rostros conocidos que trabajó como stripper, pues era una persona que disfrutaba estando desnudo y decidió sacarle partido a eso. La última celeb en revelar su pasado fue Lady Gaga que, para poder mantenerse, consiguió trabajo como camarera de día y stripper de noche. Un trabajo que muchos cuentan con orgullo y otros con temor, pero que les permitió poder pagarse sus carreras para ser lo que hoy en día son.