La cuenta atrás para los Premios Oscar ya ha comenzado. La Academia de Hollywood acaba de anunciar los nombres de los nominados de esta edición, que tendrá lugar a finales del mes de marzo, el broche de oro a la temporada de galardones y alfombras rojas. Y entre los intérpretes que este año competirán por el mayor de los premios en el ámbito cinematográfico se encuentran Javier Bardem y Penélope Cruz.

Para la actriz madrileña esta es su cuarta nominación al Oscar desde el año 2007 con Volver, del director manchego Pedro Almodóvar. Penélope Cruzse alzó con la codiciada estatuilla en el año 2009 como mejor actriz de reparto por su papel en el filme Vicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen. En esta ocasión, tendrá como rivales a Nicole Kidman -Ser los Ricardo-, Kristen Stewart -Spencer-, Olivia Colman -La hija oscura- y Jessica Chastain -Los ojos de Tammy Faye-.

La buena acogida que ha tenido la última película de Pedro Almodóvar en Estados Unidos ha hecho que Penélope Cruz se sitúe por delante de algunas de las preferidas de este año, como Lady Gaga, cuyo papel en La casa Gucci ha sido muy alabado.

Penélope Cruz se ha convertido en nuestra actriz más internacional y su trabajo a lo largo de los años ha conseguido el aplauso de la crítica. De hecho, se hizo recientemente con la Copa Volpi en el Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz de la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

Para Javier Bardem esta también es su cuarta nominación y podría hacerse con una nueva estatuilla después de la que consiguió como mejor actor de reparto en 2007 con el filme No es país para viejos, de los hermanos Cohen. En esta ocasión, la nominación se ha producido por su trabajo junto a Nicole Kidman en Ser los Ricardo. El hijo de Pilar Bardem, que acaba de participar en un bonito homenaje hacia su madre, se enfrenta a figuras como Will Smith -El método Williams-, Andrew Gardfield -Tick, tick…Boom!-, Denzel Washington -Macbeth-o Benedict Cumberbatch -El poder del perro-.

Penélope Cruz y Javier Bardem no son los únicos españoles que este año aspiran al Premio Oscar. La Academia de Hollywood también ha nominado por cuarta vez al compositor Alberto Iglesias por la banda sonora del filme de Almodóvar y a Alberto Mielgo en la categoría de mejor cortometraje de animación por El limpiaparabrisas. No obstante, el que ha quedado fuera de las quinielas es El buen patrónde Fernando León de Aranoa, que no ha entrado en los finalistas a mejor película internacional.

En lo que respecta a la mejor película, El poder del perro de Jane Campion para Netflix parte ya como una de las favoritas. El filme es un ensayo sobre la violencia silenciosa y acumula más nominaciones que el resto, seguida por Dune -Denis Villeneuve-, West Side Story -Steven Spielberg- y Belfast -Kenneth Branagh-.