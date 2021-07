Penélope Cruz se despide de Pilar Bardem: “no se puede soñar una suegra mejor”

Penélope Cruz siempre ha sido muy discreta en lo que respecta a su vida privada, sin embargo, cada vez que ha tenido la oportunidad, no ha dudado en demostrar el cariño que sentía por su suegra y lo afortunada que se sentía por contar con su apoyo. El pasado sábado, Pilar Bardem fallecía en un hospital de Madrid a los 82 años a consecuencia de una enfermedad pulmonar de la que no se han dado más detalles, aunque sí que se ha confirmado que no ha tenido nada que ver con el coronavirus.

Han sido numerosas las muestras de cariño que no han dejado de producirse en todos los ámbitos desde que se conociera la triste noticia. Compañeros del mundo del cine, pero también de otros sectores de la sociedad española han recordado a la matriarca del clan Bardem y han expresado sus condolencias por su muerte. La actriz de Alcobendas ha sido una de las últimas en hacerlo de manera pública, apenas dos días después de conocerse la noticia.

Cruz ha compartido con sus seguidores en redes sociales una emotiva carta en la que ha querido rendirle su particular homenaje a quien para ella ha sido un gran apoyo a lo largo de los años. La mujer de Javier Bardem ha recurrido a una serie de fotografías especialmente simbólicas para este post. Por un lado, una imagen de la película ‘Carne Trémula’, en la que ambas compartieron protagonismo junto a Javier Bardem y, por otro, dos imágenes más íntimas, una de ella con Pilar abrazadas y otra de la veterana actriz dedicando un gesto de cariño a su hijo. Junto a la secuencia, la de Alcobendas ha escrito unas palabras que desbordan emoción: “¡Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos? ¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor”, comentaba Penélope haciendo referencia a la imagen del filme de Almodóvar.

La intérprete ha finalizado su post dando las gracias a su suegra por todo lo que le ha dado, por su empatía, su comprensión y su capacidad de sacrificio: “gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo. Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable. Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar”, ha recalcado al final junto a un corazón en color morado. Un post que, a las pocas horas de haberlo compartido, ha acumulado numerosas reacciones de compañeros de profesión y también de personas anónimas.

La despedida de Javier Bardem

Apenas una hora después de que Penélope Cruz publicara su despedida, ha sido Javier Bardem quien ha querido dedicar un mensaje a su madre. Junto a sus dos hermanos, Mónica y Carlos, el actor ha compartido un post en el que los tres aparecen rodeados de fotografías y recuerdos familiares: “despedimos a mi madre como ella y nosotros queríamos. Con el corazón lleno amor. Con ternura y una sonrisa en la boca. Y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem. Por nuestra madre. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, y desconocidos que se han tomado el tiempo para escribir y arroparnos con su cariño. Recordémosla viva, alegre y luchadora. Gracias por esta ola de amor. Carlos, Mónica y Javier”, ha escrito.