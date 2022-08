Luis Merlo desvela su secreto mejor guardado con Concha Velasco como gran protagonista

No cabe duda de que una de las grandes figuras del panorama cinematográfico nacional es Concha Velasco. Pese a estar interna en una residencia, y por ende, completamente alejada de la que fue su profesión durante décadas, la actriz forma parte de la historia del país y de los corazones de sus compañeros, como ocurre en el caso de Luis Merlo. Y es que, pese a estar a punto de estrenar El método Grönholm, el intérprete no olvida sus raíces, en las que está muy presente la artista de Más allá del jardín.

El pleno patio de butacas del teatro Cofidis Alcázar, los periodistas de Gtres han podido mantener una conversación con Luis en la que ha destacado el cariño que siente hacia Concha Velasco: “La responsable de que yo esté en este mundo es Concha Velasco, porque mi madre sustituyó a Concha Velasco en una función que hacía con mi padre. Y allí empezó todo (…) Es muy querida por mí”, comenzaba explicando, para después revelar que, en lo que a salud se refiere, la actriz “está cuidada y está perfecta”, dejando entrever que sus seres queridos no pierden detalle en su día a día pese a no estar viviéndolo con ella como hace unos meses.

Pese a estar inmerso en el próximo estreno de su obra teatral, Luis no pierde de vista La que se avecina, uno de los éxitos televisivos por los que ha alcanzado el estrellato dentro de nuestras fronteras. Y es que, el intérprete ha admitido no haber podido gozar de vacaciones estivales hasta ahora por las grabaciones de la serie: “No he tenido vacaciones ni un día (…) Con el cambio que hemos hecho, que hemos dejado Monte Pinar y nos hemos venido a un piso en Madrid… Con todo lo que ello supone y los cambios en los personajes. Yo creo que está muy divertido todo lo que está sucediendo en la serie”, decía, visiblemente orgulloso por todo lo que han logrado alcanzar año tras año tanto él como sus compañeros de reparto, entre los que se encuentra José Luis Gil, que ha tenido que ausentarse de las últimas grabaciones al estar recuperándose del ictus que sufrió: “Pues ahí va, y va avanzando. Yo tengo esperanza en que se quede en un susto. Siempre es un lujo estar con José Luis, siempre. Siempre lo ha sido, lo es y lo será”, apuntaba, poniendo la máxima esperanza en volver a verle muy pronto.

Aún así, Luis ha confesado que, sin duda, la actuación de su vida es la que está haciendo ahora mismo y que verá la luz el 12 de agosto: “Es un personaje que puede ser odiado, pero no puedes evitar amarlo. Y es un personaje muy odioso, pero curiosamente posee tanta inteligencia, tiene tantos golpes de humor… Es como el que dice todo lo que todos pensamos pero no nos atrevemos a decir”, zanjaba, admitiendo además que esa personalidad ficticia nada tiene que ver con la que él mismo muestra en la realidad.