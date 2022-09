Cumbre de chicas: Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer se unen ante la ausencia de Mario Vargas

No cabe duda de que la última semana ha sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones para Tamara Falcó. Pese a que era durante el pasado 22 de septiembre cuando la marquesa de Griñón anunciaba felizmente su compromiso con Íñigo Onieva, tan solo unas horas después salía a la luz un comprometido vídeo de su novio besando a otra chica que ponía en jaque esa futura boda. Algo que podría haber ido incluso más allá, optando la ganadora de MasterChef Celebrity por poner tierra de por medio con el empresario.

Aunque Tamara no ha querido dar ningún detalle al respecto sobre cómo está su vínculo con Íñigo tras salir a la luz esas polémicas imágenes en el festival Burning Man, todo apunta a que se está refugiando en sus seres queridos, entre los que, como no podía ser de otra manera, está su madre. De hecho, cuando saltó la noticia y pasó a formar parte de la primera plana televisiva, Isabel Preysler se encontraba sola en su domicilio de Puerta de Hierro, ya que Mario Vargas Llosa había dejado previamente España para volver a su país y recorrer le norte de Perú con el objetivo de preparar su próxima novela.

Al parecer, el Premio Nobel llegó a la ciudad de Trujillo el 21 de septiembre, es decir, un día antes de que la hija de su pareja anunciara su próxima ceremonia nupcial con Onieva, y todo lo que ésta trajo consigo después. Además, durante su estancia ha podido disfrutar de la compañía de sus hijos: Morgana, Gonzalo y Álvaro, en el balneario de Huanchaco, aunque eso sí, haciendo de esta visita algo totalmente discreto y hermético para no dar de qué hablar. Luego, además, el viernes 23 de septiembre y ya con todos los focos apuntando hacia Tamara, el escritor tuvo oportunidad de acudir al Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque.

Sabiendo que Mario Vargas Llosa está a más de 9.000 kilómetros de la también conocida como “reina de corazones” ahora que necesita un apoyo más que nunca, encaja perfectamente que Ana Boyer haya querido regresar a España para convertirse en un pilar fundamental de su hermana y de su progenitora. De esta manera, todo apunta a que la mansión de Puerta de Hierro está sirviendo como perfecto escenario de un cónclave familiar y femenino dados los últimos sucesos acontecidos en torno a la colaboradora de El Hormiguero.

Nada más saberse que el vídeo de Íñigo Onieva con una misteriosa chica morena había sido grabado hace escasas tres semanas, la marquesa de Griñón no tardó en hacer sus maletas y trasladarse nuevamente hacia el domicilio que su madre comparte con su pareja, teniendo así a sus más allegados cerca para superar este durísimo e inesperado bache en su historia de amor. A esto se ha sumado su hermana, que dada la repercusión que está teniendo la infidelidad del empresario hacia la hija de Carlos Falcó, no ha querido dejarla sola y ha cogido un vuelo desde Catar hasta Madrid, no se sabe aún si con fecha de vuelta.