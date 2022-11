Tamara Falcó ha vuelto al ruedo mediático para presentar la nueva colección de su firma TFP para Pedro del Hierro. Una buena oportunidad para pasar revista a su actualidad, que sigue pasando por Íñigo Onieva, por su estado tras la ruptura, pero también por las acusaciones de homófoba que recibió hace algunas semanas. Reconoce que está centrando todos sus esfuerzos en la reforma de su nuevo piso, un lujoso ático ubicado en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. No se atreve a poner fecha para su desembarco definitivo en su flamante casa.

Sobre cómo se encuentra, responde que “tranquila, bien. He tenido mucho apoyo de familiares y amigos. Mi agenda, con mis compañeras de trabajo, ha sido una forma de continuar mi rutina sin que me viera muy afectada. Han sido unos meses donde ha habido todo tipo de sensaciones. Dentro de lo que cabe, la virgen me ha llevado de la mano. El retiro espiritual y la visita a Lourdes me ayudó un montón”.

Tamara Falcó ha repetido el mantra que utilizó al valorar por vez primera su ruptura con Íñigo Onieva: “Todo pasa por algo”, además tiene claro que “he salido muy bien parada dentro de lo que cabe, señala”. Al hilo de esto, una de las preguntas más incómodas a las que se ha enfrentado este martes Tamara Falcó era la de si iba a echar de menos la figura de su exnovio en su cumpleaños, el próximo 20 de noviembre. Responde con claridad e ironía: “Ehhh… ¿perdón?”. Nada más lejos de la realidad.

Un tema muy controvertido fue su ponencia en el Congreso de las Familias en México donde fue criticada por sus palabras y acusada de homófoba por parte de varios sectores. Tamara ha tenido hoy la oportunidad de volver a explicarse: “Había una persona encargada de llevar la comunicación allí y creo que eso estuvo totalmente tergiversado. En ningún momento he tenido ningún problema con personas de diferente orientación sexual a la mía. Ha sido una injusticia tremenda no solo conmigo sino también con mis amigos”.

Uno de los personajes públicos que más en contra se posicionó fue Boris Izaguirre. El escritor fue muy duro con la socialité en una columna: «En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva, algo que ella reconoció tanto en Madrid como en su polémica participación en la cumbre mexicana. Ahora deberíamos repetir el esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea. A esos santos radicales no les importa que le cuelguen el sambenito de homófoba; aunque ella lo niegue, ese discurso lo es». Pasado el tiempo, se retractó y dio marcha atrás en una suerte de disculpa para con Tamara Falcó.

Una de las decisiones que tomó después de romper con el empresario tras la infidelidad fue hacer una criba de teléfonos de su agenda, una selección de las personas que son importantes para ella y por el contrario, las que había llegado la hora de que desaparecieran: “Hacía falta hacer una desinfección importante”, ha bromeado Tamara Falcó.

Sobre la figura de su madre, Tamara reconoce que “ella estaba muy preocupada por mí, sobre todo por el tema de la homofobia. Pero yo la tranquilizaba diciéndole que me ha educado muy bien, por inculcarme unos valores y poder discernir bien lo que tenía que hacer. Le dije que iba a tomar la decisión correcta y lo ha visto.

Por último, la ex de Íñigo Onieva se ha enfrentado a la pregunta de si había perdonado la infidelidad y si le guardaba rencor. Y se ha mostrado muy contundente: “Para mí, el perdón es una gracia. Claro que quiero perdonar, pero está muy reciente. Es una situación en la que tengo que protegerme. Le deseo todo lo mejor pero quiero seguir con mi vida. ¿Le he perdonado? Sí, lo he hecho como cristiana pero es una etapa pasada”. Reconoce que se ha intentado poner en contacto con ella pero no desvela si le cogió el teléfono o no y que tiene la conciencia muy tranquila.