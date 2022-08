Tamara Falcó abre las puertas de su impresionante ático

A principios del mes de agosto Tamara Falcó daba el salto a la plataforma estadounidense de Netflix gracias a su propio documental titulado Tamara Falcó: La Marquesa. A lo largo de los seis episodios que conforman dicha pieza audiovisual, la hija de Isabel Preysler relata cómo ha sido su vida desde que nació hasta la actualidad, desvelando también algunos de los secretos que esconden su agitada rutina.

Gracias a este formato, que se llegó a colocar en el número 10 de series más vistas en España durante los primeros días, la aristócrata ha podido mostrar parte del ático que se ha comprado y que se encuentra en Puerta de Hierro, muy cerca de su madre, con quien mantiene desde siempre una excelente relación.

“Estoy feliz de poderos enseñar la casa que me he comprado en The Collection by @kronoshomes en el tercer capítulo de mi serie #lamarquesa en @Netflix. Veréis que mi amigo y CEO de Kronos @thehejal me la enseña de primera mano y la emoción es real. He comprado este ático porque la arquitectura, el diseño y la calidad están pensado hasta el último detalle. Muy contenta de tener mi propio piso y muy emocionada de comenzar esta nueva etapa. ¿Lo habéis visto ya? #puredesign”, ha escrito en su perfil de Instagram al mismo tiempo que ha compartido un clip de adelanto.

En el episodio se puede ver cómo Tamara Falcó entra en las inmediaciones de la que será su nueva casa y en la que compartirá nuevos recuerdos con su pareja, Íñigo Onieva. «Cuando entré aluciné porque es más bonito de lo que pudiera haber imaginado, es muy emocionante. Era totalmente inimaginable que pudiera permitirme uno de estos pisos», dice antes de llamarle por teléfono.



Como era de esperar, la cara de sorpresa de la diseñadora se equipará a las dimensiones y diseño de las instalaciones. El minimalismo y la sofisticación se fusionan para crear espacios amplios y luminosos. Se puede observar también cómo parte del salón cuenta con un gran ventanal, lo que aporta una gran luminosidad a la estancia. También, la hija de Carlos Falcó.

Sin embargo, ahora la chef tiene un duro trabajo por delante, ya que tiene que decorar a su gusto cada una de las habitaciones que tiene el ático situado en pleno corazón de Madrid. Una propiedad que nunca imaginó poder comprarse y que cuenta con 186 metros cuadrados, repartidos en un salón, cocina, tres dormitorios, dos baños y dos grandes terrazas. Sea como fuere, lo cierto es que Tamara Falcó está deseando poder inaugurar su nueva casa para poder empezar una nueva etapa.