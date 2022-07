Comienza la cuenta atrás para que Tamara Falcó estrene uno de sus proyectos más personales. La hija de Isabel Preysler se ha convertido en la absoluta protagonista de su propio documental. Pieza audiovisual que ha titulado como: Tamara Falcó: La Marquesa. Será en el film donde la aristócrata revelará detalles sobre su vida privada hasta ahora desconocidos. “No es postureo, es for real. El reality La Marquesa llega el 4 de agosto”, indicó el pasado 11 de julio muy emocionada.

Sin embargo, el inminente estreno de este nuevo proyecto profesional de Tamara se ha visto empañado por un inesperado contratiempo de salud, ya que tendrá que ser operada antes del estreno de su serie que se podrá ver en Netflix, tal y como ella misma ha confesado en una entrevista en El Mundo.

Resulta que, la hija de Carlos Falcó sufre un dolor que se localiza en el hombro, aunque no sabe el motivo por el que tiene esta dolencia que es la que le provoca la lesión. Es por eso por lo que tendrá que ponerse en manos de un cirujano profesional. “Piensan que he tenido un accidente, pero no saben cuándo”, asegura la marquesa de Griñón, sin entrar en más detalles.

En las últimas apariciones de Tamara Falcó no ha mostrado signos de que tenía alguna molestia. De hecho, ha continuado con su rutina, tal y como se ha podido ver cada vez que ha acudido a un acto público. Incluso ha recorrido el mundo de la mano de su pareja, Íñigo Onieva. A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora ha compartido algunas de las instantáneas durante su viaje a Marbella, uno de los enclaves a los que acude durante la temporada estival.

Sin ir más lejos, el pasado 9 de julio, Tamara Falcó vivía uno de los momentos más especiales de este 2022. Su primo, Álvaro Castillejo y su pareja, Cristina Fernández se daban el esperado ‘sí, quiero’. Enlace en el que su madre ejerció de perfecta madrina. Y al que acudieron también Julio Iglesias Jr., y Ana Boyer, entre otros. Incluso rostros conocidos de la talla de Vicky Martín Berrocal.

Para la especial ocasión, la ganadora de Masterchef Celebrity se decantó por un vestido de diseño boho en tonos pastel con motivos étnicos firmado por una marca australiana que acaba de abrir una tienda en Madrid, Zimmermann. El diseño en cuestión es el modelo Anneke Lantern de 1.150 euros, que está confeccionado con escote en pico, cintura ceñida y botones delanteros, sin olvidar las mangas francesas abullonadas. En cuanto al pelo, Falcó optó por un sencillo recogido y un make up de lo más natural, donde los tonos tierra fueron los grandes protagonistas.