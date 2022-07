Empieza la cuenta atrás para uno de los días más especiales para el clan Preysler. El próximo sábado 9 de julio Álvaro Castillejo Preysler se dará el esperado ‘sí, quiero’ con Cristina Fernández Torres. Una cita que tendrá lugar en Sotogrande. El joven es hijo de Beatriz Preysler, hermana menor de Isabel. Al fallecer su madre prematuramente en 2011, será su tía quien ejerza de madrina en uno de los días más importantes de su vida. Hecho, que ha generado una gran expectación por la magnitud del evento aristócrata.

La ceremonia tenía prevista celebrarse el pasado verano, pero debido a las complicaciones causadas por la pandemia del coronavirus y, por consiguiente, las restricciones sanitarias que había por aquel entonces, la pareja decidió retrasar la celebración. Álvaro mantiene una excelente relación con los cinco hijos de Isabel Preysler. Muestra de ello, son los numerosos momentos que viven juntos y que Castillejo comparte a través de sus redes sociales. Sin duda, un gesto que confirma la buena sintonía que tienen todos. Aunque el empresario se muestra en un segundo plano en cuanto a los medios de comunicación, hizo una breve aparición pública cuando acudió en calidad de invitado a Masterchef Celebrity, edición en la que la marquesa de Griñón se proclamó ganadora. Fue en el citado talent culinario donde Tamara Falcó confesó que Álvaro es uno de sus primos favoritos.

Su faceta como empresario

Álvaro Castillejo, también atraviesa un buen momento profesional. El pasado mes de mayo inauguró Red Proyect, situado en uno de los enclaves más distinguidos de Madrid, en el barrio de Salamanca. Un proyecto que surgió a raíz de la pandemia y que cuenta también con la colaboración del mexicano Yago Martínez. Este digital pudo hablar con el primo de Falcó y se mostró muy ilusionado con esta nueva etapa.

«Complicado ha sido muy complicado porque claro, mi socio y yo no somos hosteleros y empezamos con el tema del delivery en plena pandemia, y estuvimos trabajando un año en esto sin tener apenas idea», comentó a Look. «El delivery ha ido muy muy bien, hemos tenido una acogida buenísima por parte de los clientes. Vimos un vacío en el tema del delivery de sushi: o era muy muy bueno, pero muy caro, por restaurantes que han ido adaptando su modelo de negocio por la pandemia. Vimos que a una calidad alta y a un buen precio no había y nos metimos ahí de cabeza y bueno, parece ser que dimos en el clavo con eso», añadió el empresario.

En conversación con este medio, reconoció que siempre le ha gustado mucho todo lo que tuviera que ver con la gastronomía. “A mí siempre me ha gustado mucho la gastronomía, aunque del otro lado de la barra. Soy muy disfrutón en cuanto a la comida y bueno, hacer algo que me gusta, para ofrecérselo a los demás de la forma en la que a mí me gusta y a Yago también, pues la verdad es que nos llena mucho”, indicó Álvaro Castillejo.