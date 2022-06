El emotivo deseo de Esther Doña hacia Tamara Falcó con el que tienden puentes

No hay duda de que Esther Doña está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida, o al menos, así lo de muestra en todas y cada una de sus apariciones públicas. En la última ocasión, la viuda del marqués de Griñón acudía, acompañada por su pareja y pilar fundamental, Santiago Pedraz, a apoyar a la moda española a SIMOF. Una cita de lo más especial en la que la protagonista ha derrochado felicidad, no teniendo reparo alguno en hablar largo y tendido sobre el punto en el que se encuentra su relación con el famoso juez.

Durante su intervención con los medios de comunicación, Esther ha lucido un brillo propio de una persona que está enamorada. Algo que ella misma ha admitido sin titubeos: “El verano con mucha ilusión, con algunos viajes y bien, tranquilos. Tengo la mejor compañía de viaje”, señalaba, haciendo referencia a Santiago, que permanecía sentado a su lado visiblemente orgulloso: “Es un hombre maravilloso, es el hombre que he elegido. Es el hombre de mi vida”, explicaba, deshaciéndose en elogios con el magistrado, pero negando rotundamente la posibilidad de algún plan de boda entre ellos a corto plazo: “Estamos muy bien como estamos. Estamos disfrutando del noviazgo, el próximo mes es nuestro primer aniversario y el balance es fabuloso, muy bueno y muy positivo”, aseguraba, dejando entrever que la relación va viento en popa y ambos están consiguiendo anteponerse a todos los inconvenientes que pueda haber en su romance. De hecho, Doña ha confesado que, por el momento, la pareja no se ha enfrentado a ninguna crisis, ya que “están muy bien”.

Por su parte, Santiago Pedraz ha preferido mantenerse al margen durante toda la conversación, únicamente interviniendo para decir que “es obvio” que está plenamente feliz desde que tiene una relación con Esther Doña. Algo que aparece reflejado en su mirada, con la que observa a su novia con la misma ilusión que el primer día.

Una enemistad disimulada

Tras la muerte de Carlos Falcó, su viuda, Esther Doña, reunió fuerzas para seguir adelante ejerciendo distintas facetas profesionales, como la de influencer e imagen publicitaria de algunas de las marcas más destacadas del país. No obstante, en esta andadura sin la compañía del que fuera su marido, la malagueña ha ido perdiendo apoyos por el camino, como es el caso de Tamara Falcó. Es un secreto a voces que entre ellas no hay muy buena relación, algo que puede estar causado por una falta de sintonía, aunque no haya habido ningún enfrentamiento público que concierne a ambas. De hecho, en más de una ocasión, la actual pareja de Santiago Pedraz ha mostrado cierta expresión de descontento cuando ha sido preguntada por la hija de su ex. Algo que ha intentado ocultar durante su última aparición pública, deseando lo mejor a la ganadora de MasterChef Celebrity y admitiendo que gozan de “un buen trato, como siempre”. ¿Será real ese acercamiento? Por el momento, ninguna de las dos se ha dejado ver de manera conjunta desde que tuvo lugar la muerte del marqués de Griñón.