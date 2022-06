Esther Doña y el juez Pedraz, más enamorados que nunca en una fecha muy especial

No hay duda de que Esther Doña y Santiago Pedraz están viviendo uno de los momentos más felices de sus respectivas vidas. Y es que, después de haber hecho pública su relación durante el pasado mes de septiembre, ambos no han tenido reparo en dedicarse un sinfín de muestras de cariño en cada rincón al que acuden. La última de ellas llevada a cabo por la ex de Carlos Falcó, quien ha aprovechado el cumpleaños de su ahora novio para protagonizar una declaración de amor en toda regla.

Fue el pasado día 11 de junio cuando el juez Pedraz cumplió 64 años. Una jornada de lo más especial en la que Esther quiso hacer uso de su cuenta de Instagram para demostrar a sus más de 12 mil seguidores que la llama de su amor está más viva que nunca: “¡¡DÍA ESPECIAL!! Hoy cumple años mi compañero de viaje ideal…”, comenzaba escribiendo, para después dar rienda suelta a sus sentimientos a golpe de carta: “Y a ti, cariño, decirte que todos los días doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino y por amarme de la manera tan bonita en que lo haces… Me siento inmensamente afortunada por pasar tu primer cumpleaños desde que estamos juntos y estoy convencida de que es el primero de los muchos que nos quedan por disfrutar… Te deseo una vida llena de grandes logros, satisfacciones y aventuras. ¡Es lo que mereces! Y es que cada día que paso a tu lado encuentro más motivos para quererte… ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MI AMOR!”, sentenciaba, sellando su mensaje con un tierno corazón que no ha pasado por alto su pareja.

Como no podía ser de otra manera, el propio Santiago correspondió al llamamiento romántico de su novia con una bonita dedicatoria en los comentarios: “Mi mejor cumpleaños y gracias a ti, compañera de vida. Y todos los días contigo son maravillosos cumpleaños como el de hoy”, zanjaba, visiblemente emocionado y aclarando así que la llama del amor entre ellos sigue igual de viva que el primer día.

En cuestión de instantes, la publicación de Esther reunió cientos de “me gusta” y comentarios de algunos rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso de Chenoa. La cantante no pudo resistirse y no dudó en dar al corazón para dejar constancia de lo mucho que le gusta este tándem, que pese a llevar tan solo unos meses unido, promete convertirse en uno de los más sólidos a nivel nacional.

Hace ya varios meses desde que las alarmas de todos los rincones del país comenzaron a saltar por una noticia totalmente inesperada. Tras la muerte de Carlos Falcó, Esther Doña volvía a dar una nueva oportunidad al amor de la mano del magistrado Santiago Pedraz. Un secreto a voces por el que a la protagonista en cuestión no le quedó más remedio que hacer uso de sus redes sociales para dar unas pinceladas sobre su historia de amor a sus fans, dejando incluso entrever que el padre de la marquesa de Griñón había hecho referencia al juez Pedraz a la hora de considerarle “el hombre que le gustaría para Esther” cuando él mismo falleciera. Y dicho y hecho. Ahora, Esther considera que Carlos “puso en su camino a la persona que le iba a hacer feliz”, habiendo comenzado con Santiago una andadura amorosa que va viento en popa.