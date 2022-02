De marquesa a influencer: El radical cambio de vida de Esther Doña tras la muerte de Carlos Falcó

El 21 de marzo de 2020, fecha del fallecimiento de Carlos Falcó, supuso un punto de inflexión en la vida de Esther Doña, que desde entonces ha sufrido un cambio de vida absolutamente radical. El primer reto al que se enfrentó la viuda del entonces marqués de Griñón fue a un cambio de residencia. Se vio obligada a abandonar el palacio de El Rincón y, por consiguiente, a instalarse en un piso situado en el municipio madrileño de Majadahonda. Allí trató de superar el luto e iniciar una nueva vida que, en ese preciso momento, solo compartía con su mascota, una perrita llamada Chloe.

Así, la exmodelo se apoyó en aquellos familiares y amigos que supieron darle las fuerzas necesarias como para reconducir un día a día en el que cada vez pesaba más la ausencia de Carlos Falcó. De este modo, se abrió camino en el suculento universo de las redes sociales, donde actualmente cuenta con más de 11.000 seguidores, una realidad que le ha llevado a trabajar con varias y reconocidas marcas, además de varios medios de comunicación.

Y es que su imagen nunca llegó a cobrar la notoriedad que ostenta en la actualidad. Si bien es cierto que saltó a la fama por su relación con el marqués de Griñón, pero su romance llegó a pasar bastante desapercibido a excepción de sus inicios. Y es que lo que nadie podía presagiar por aquel entonces es que la nueva conquista de Doña iba a ser la que le colocaría como una de las grandes protagonistas del mundo de la farándula. De marquesa a influencer y de viuda a adolescente enamorada. Meses después de la muerte de Carlos, varios medios se empezaron a hacer eco de una noticia que pondría la crónica social patas arriba. Esther Doña estaba iniciando una nueva relación con Santiago Pedraz, un afamado juez de la Audiencia Nacional con el que el exmarido de Isabel Preysler también mantenía una estrecha amistad.

Parece que en el magistrado Doña encontró el consuelo que necesitaba para afrontar la dura pérdida de su esposo, hasta tal punto que una cosa llevó a la otra. Pasaron de la amistad al enamoramiento en cuestión de unos meses y, aunque al principio rehuyeron del espectro mediático, cuando por fin vieron la luz sus primeras imágenes juntos, decidieron no volver a esconderse más. En un primer momento se mostraron precavidos, pero pronto dieron el paso de hablar y afrontar su relación sentimental con absoluta naturalidad. Desde entonces, ambos alardean de su amor por redes sociales, donde han publicado innumerables fotografías de los momentos más especiales que han compartido y que han acompañado de auténticas declaraciones de amor. Una de las últimas fue la que la malagueña subió a su perfil de Instagram con motivo de la celebración de sus seis primeros meses de amor.

Esther Doña no es la que era. Se muestra encantada con su vida actual, que tanto dista de la que ostentaba cuando compartía su día a día con Carlos Falcó. Ahora, la influencer está centrada en sacar rendimiento económico de su exposición pública, de mantenerse estupenda a sus 42 años y de celebrar la vida, el amor y la felicidad que marcan un presente compartido con el que parece haberse convertido en el verdadero amor de su vida. Se muestra tan radiante como sonriente y, sin miedo al qué dirán o a las posibles críticas que pueda recibir por lo que muchos consideran un feo a su difunto esposo y un desplante a los hijos de este, se centra en disfrutar cada momento como si fuera el último.

“Es algo que nos sorprendió a los dos. Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una reunión con amigos: ‘El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!’”. Esta fue una de las primeras confesiones que la exmodelo malagueña realizó en su primera entrevista junto a su nueva ilusión, unas palabras que dejaron constancia de que para ellos ha sido el marqués de Griñón y no el destino quien ha cruzado sus caminos.