“Influenciable y sin patrimonio”: habla el entorno de la primera mujer de Santiago Pedraz

Santiago Pedraz ha pasado de protagonizar las crónicas judiciales de nuestro país a las portadas de la prensa del corazón. El famoso juez de la Audiencia Nacional se ha enamorado de Esther Doña y su historia va tan en serio que no ha dudado en posar junto a ella para la revista Hola. Una sorprendente entrevista en la que aparece más que habla, pero que ya ha hecho correr ríos de tinta acerca de lo apropiado (o no) que puede resultar que alguien con su cargo exponga así su vida privada.

Pedraz y Doña ya han hablado, y tras ellos lo ha hecho Sylvia Córdoba, la mujer que compartía su vida con Santiago antes de que la viuda del Marqués de Griñón se convirtiera en su pareja. Pero hay un testimonio muy buscado que todavía no se ha escuchado, y es el de Paula Arenas Martín-Abril. Primera mujer del juez y madre de su único hijo. LOOK ha podido hablar en exclusiva con el entorno de esta periodista que se encuentra, sobre todo, sorprendida.

Santiago Pedraz y Paula Arenas estuvieron juntos 20 años. Quienes bien conocen a Paula cuentan que, durante ese tiempo, ella fue el apoyo del juez, al que siempre aconsejó no exponerse ni realizar entrevistas. Paula es periodista y, como tal, conoce el medio. Su intención siempre fue la de proteger a su marido, de la misma manera que trató de hacerlo consigo misma. Un par de fiestas de Vanity Fair y la inauguración de una exposición son el único marco en el que Arenas se dejó fotografiar. Ella y Santiago estaban cómodos así, no necesitaban la popularidad. Y quizás sea por esto que la nueva vida de su exmarido genera en Paula una sorpresa tan mayúscula.

Así lo desliza el entorno de la escritora, que también arroja a este medio algo de luz sobre la separación de la pareja. Fuentes de toda solvencia cuentan a LOOK que su ruptura fue un trance muy complicado. Paula se fue de casa con su hijo y, aunque aseguran que Pedraz lo vivió todo con sufrimiento, ella siempre tuvo claro que no iba a volver con él. Las cosas se habían tornado difíciles entre ellos, nada de terceras personas. Cosas de dos. Y ella se negó a seguir viviendo así.

Unos meses después de separarse, él comenzó una relación con la abogada Sylvia Córdoba en la que, tal y como cuenta el entorno de Arenas, la parte peor parada no fue ni ella ni Pedraz. Durante el tiempo que duró esta historia, la periodista perdió el contacto con el padre de su hijo, con el que su única comunicación fue a través de algunos mensajes de Whatsapp. La relación entre el entonces presente y el pasado del juez nunca fue buena, quizás, por el “carácter influenciable” del magistrado que quienes le conocieron afirman que tiene. Paula y Sylvia apenas se conocían y las pocas veces que trataron por teléfono la conversación fue de todo menos agradable. La propia periodista expresó en Twitter su sorpresa al ver a la ex de su ex en la portada de la revista Lecturas hace solo unos días, pero la repercusión que tuvo el tuit en el que hablaba del tema le asustó, y no tardó en borrarlo. Cuentan quienes la conocen que su principal miedo es “que todos van a salir mal parados”, algo que le preocupa únicamente en lo que a su hijo respecta ya que cuanto menos se hable mal del padre del niño, más protegido estará éste.

El final de la historia entre Córdoba y Pedraz se ha solapado con los inicios de la historia de amor entre el juez y Esther Doña, pero a la primera mujer del togado lo único que le importa es el beneficio que este cambio ha tenido para su hijo.

Cuentan quienes conocen a Paula, que desde que la viuda del Marqués de Griñón ha aterrizado en su entorno, Santiago ha retomado su papel como padre, y eso es lo único que a ella le importa. El matrimonio conocía bien a Carlos Falcó, tanto que el padre de Tamara no dudaba en invitarles a alguno de sus eventos, aunque ellos siempre declinaban ir a fin de no desmarcarse de ese segundo plano en el que tan cómodos vivían. Ahora, Paula y Esther se siguen en Instagram, y aunque apuntan a la inocencia de Arenas como la razón que ha impulsado este gesto, nadie duda que lo haya hecho buscando lo mejor para su pequeño.

Sobre qué ha llevado a Pedraz a enamorarse de la viuda de su amigo (y viceversa), y a gritarlo a los cuatro vientos en la portada de la revista ¡HOLA!, parece ser que Paula tiene sus dudas: “Siempre lo ha considerado una persona lista, nunca imaginó que pudiera hacer algo así, y parece ser un hecho que esto ya está afectando a su carrera”. Los supuestos intereses que pudiera tener la empresaria para emparejarse con el juez, parecen no tener valor alguno para quienes conocían a Pedraz, ya que afirman que Santiago “tiene cero patrimonio. Él no tiene nada, a no ser que le haya tocado la lotería en los últimos años…”, aunque la misma fuente pone en duda una posible boda de la incipiente pareja, ya que “si Esther se casara con alguien podría perder la pensión de viudedad”.

La vida de Paula Arenas es ahora tranquila. “Hace mucho que vive con serenidad. Fue muy difícil para ella seguir adelante, mucho”. Su entorno lo tiene claro. Lo único que espera es “cordialidad y conseguir que nadie sufra”. De la nueva relación de su exmarido afirman que confía en que Esther Doña “ayude a que todo le vaya bien”. Cuentan que le conviene, y se apoyan en que, hasta ahora, “está actuando con bastante más inteligencia de Sylvia”.