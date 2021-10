Así reacciona Esther Doña a las acusaciones de Sylvia Córdoba

Esther Doña prefiere guardar silencio. La viuda del marqués de Griñón no se pronuncia sobre la última polémica que rodea su vida, a raíz de su reciente relación con Santiago Pedraz. Hace algunos días, la exmodelo y el magistrado posaban para las páginas de la revista ¡Hola!, donde ofrecían detalles de su incipiente romance en un extenso reportaje. Páginas en las que Doña incluso aseguraba que Carlos Falcó le había dicho que, el día que él no estuviera, le gustaría que Pedraz fuera el hombre que la acompañase.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Un reportaje que no ha tardado en tener respuesta por la expareja del juez. Sylvia Córdoba ha concedido una entrevista a la revista Lecturas, donde habla de su relación con Pedraz, y los detalles de la ruptura. Córdoba compartió su vida con Pedraz desde 2018 hasta que se cruzó en su camino Esther Doña. En principio, el matrimonio era amigo del que fuera marqués de Griñón y su esposa, pero nada hacía pensar que esa amistad tendría este final.

Sylvia se ha mostrado muy dolida en la entrevista: “nunca me habían dejado y hasta que no pasa no sabes lo que duele”, ha declarado la abogada. “Me pidió matrimonio en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 ya estaba comprando una casa”, sentencia. Sin embargo, su sueño se tornó pesadilla cuando recibió un email y un sms a través de los que puso fin a la relación.

La abogada declara que Pedraz entró un día a coger algunas cosas en la casa que compartían y se marchó para siempre, pero no le dio más explicaciones, ni le dijo que había otra mujer: “nunca pensé que había una tercera persona”.

Sin embargo, se quitó la venda de los ojos cuando aparecieron las imágenes del beso de la pareja. “Ahí pensé que ya todo estaba roto. No me dio ninguna explicación y si hubiera hablado conmigo lo hubiera entendido”, declara Sylvia Córdoba, que está muy dolida con esta situación: “es una persona muy inteligente, culta, pero cobarde. Lo admiraba y se me ha caído un mito”. Sylvia además está muy molesta por la exposición de la relación y la repercusión que tiene hacia sus hijos, a los que Pedraz ha criado durante tres años.

En lo que respecta a Esther Doña, la abogada la acusa de haber estado siempre muy pendiente de Santiago: “Esther siempre ha estado mandándole mensajes a Santiago. Cuando vivía Carlos siempre nos invitaban a su cumpleaños, al de ella…pero ya no sé si las invitaciones venían más por la parte de Esther que por la de Carlos”, asegura. Incluso llega a hablar de cierto ‘acoso’. “Esther Doña se volvió acosadora cuando fallece Carlos Falcó. Subió la intensidad de sus mensajes a Santiago. Yo le preguntaba si no creía que estaba metiéndose mucho en nuestra vida” Sin embargo, a esta preocupación por parte de Sylvia, Pedraz solía responder con que Doña no era su tipo.