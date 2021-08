Hace solo una semana se habló de la estrecha amistad que mantenía Esther Doña con el juez Santiago Pedraz. La pareja se dejaba ver en público disfrutando de un tranquilo paseo por las calles de Madrid que terminó con una distendida velada junto a otros amigos en una céntrica terraza de la capital. El magistrado no era un desconocido para la malagueña, ya formaba parte de su círculo más cercano durante su matrimonio con Carlos Falcó.

La revista ‘¡Hola!’ publicaba estas imágenes en las que Esther aparecía sonriente y muy cómoda en compañía de Santiago. La complicidad era más que evidente entre estos dos amigos que se han acompañado en los momentos más complicados, tras el fallecimiento, hace casi un año y medio, del marqués de Griñón. Horas después, la propia marquesa viuda de Griñón publicaba un post en sus redes sociales que no dejaban indiferente a nadie.

Una fotografía en la que aparece espectacular, con un ‘total look nude’ con ‘jumpsuit’ de cuello Bardot y en un escenario lleno de luz. «En ocasiones, la felicidad llega de imprevisto, y es cuando hemos dejado de buscar y cuando menos la esperamos, que aparece! Os ha pasado también a vosotros?», escribió.

Pero lo suyo es algo más que una amistad, y ha sido la revista antes mencionada la que ha publicado la fotografía que confirma que mantienen una relación. Un beso que confirma que ambos han dado un paso más en su amistad. Horas después, Esther ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para dar normalidad a su nueva historia de amor, compartiendo un video con sus seguidores en el que aparece junto a su nueva pareja, en un barco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

«Y por fin comenzaron nuestras vacaciones», afirma en el post con la canción ‘Favourite Thing’ de Yuna. En las imágenes aparecen ambos sonrientes en lo que parece un yate, disfrutando de una jornada en alta mar. Con esta publicación, la excolaboradora de ‘La hora de la 1’ ha querido dar normalidad a su nuevo estado sentimental.

Así lo afirma el portal ‘Vanitatis’, citando fuentes cercanas a la pareja: «Irán compartiendo más cosas en redes, como Esther hace siempre. Santiago ahora forma parte de su vida y no va a esconderlo de lo que publica. Es feliz». Las mismas fuentes han dado pistas sobre estas «merecidas vacaciones», confirmando que no han salido de España, que están con amigos, «haciendo planes, saliendo a cenar y siendo felices. No quieren esconderse de nada porque no están haciendo nada malo».

Tras un año muy complicado por las numerosas vicisitudes que ha vivido, Esther Doña vuelve a sonreír. En marzo de 2020 perdió a su marido, Carlos Falcó, tras contagiarse por coronavirus, y solo ocho meses después tenía que despedirse de su padre. Un auténtico varapalo para ella, que trató de reponerse viviendo su duelo volcándose en su trabajo.

Ahora está de nuevo ilusionada gracias a esta relación que ha llegado a su vida cuando no la esperaba. A finales de julio, hizo una reflexión que compartió con sus ‘followers’ es Instagram: «Decidí hacer del resto de mi vida, mi mejor vida». Y en ello está.