La basílica de San Francisco El Grande ha acogido a última hora de esta tarde una misa funeral en memoria de Carlos Falcó, fallecido en marzo de 2020, víctima del coronavirus. Un lugar al que el noble tenía especial cariño por ser uno de sus templos favoritos. Una de sus hijas, Xandra, había comentado que querían que fuese un día donde no faltase la gente que fue importante para su padre en vida: «Queremos que vengan todos aquellos amigos y conocidos que lo querían, que son muchos. Mi padre era la bondad personificada, un hombre muy querido, muy respetado», ha comentado en declaraciones a ‘Vanitatis’. Entre esas personas no podía faltar Esther Doña.

La viuda del marqués de Griñón ha presidido este emotivo acto en lo que ha supuesto el reencuentro con los hijos de quien fuera su marido. No ha sido fácil sobrellevar la relación con ellos desde que Carlos Falcó muriese. La frialdad ha marcado la nota dominante y alcanzó su epicentro con la ausencia de la modelo en el homenaje que se le hizo al patriarca de los Falcó en Madrid fusión, el pasado mes de junio.

Nadie la avisó de que se iba a celebrar un tributo al que le hubiera gustado ir. Mostró su decepción en redes sociales: “Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada”. Por eso el día de hoy se antojaba clave para ver si se producía un acercamiento entre Doña y los hijos de Carlos Falcó.

Esther ha sido una de las primeras en llegar al centro religioso, vestida de luto y con un vistoso collar de perlas como única decoración. Que se haya visto, al menos en el exterior, no se ha saludado con los hijos de Carlos, pero sí con la socialité Carmen Lomana, que le ha dedicado un cariñoso saludo.

Antes de entrar, Esther Doña ha hecho unas breves declaraciones a los medios de comunicación. Visiblemente emocionada, ha reconocido que es un día de «sentimientos encontrados, la verdad». Sobre su marido solo tiene buenas palabras, «es la persona que me descubrió, me enseñó lo que realmente es el amor. A él por supuesto le hubiera gustado ver aquí a toda la familia unida, y así estaremos», ha dicho firme, alejando la sombra de una mala relación entre ella y los Falcó. Es más, ha asegurado que «entre nosotros está todo muy bien», sin interés de volver a retomar el asunto ya que «se distorsionó mucho y no había nada».

«Estamos recordándole todos unidos, las personas que le querían. Es la primera vez que podemos despedirnos de él. Es el hombre de mi vida», ha dicho rotunda.

Siempre en su recuerdo

Tan solo hay que echarle un vistazo a las redes sociales de Esther Doña para darse cuenta de que siegue teniendo muy presente a su marido. Hace apenas unos días compartía una bonita en la que aparecen los dos, besándose bajo el amparo de un paraguas. ✨ Mi amor ❤️ te recuerdo tanto en días lluviosos como hoy! 🎶 Qué maravillosa sensación, soy feliz. Me río de las nubes tan oscuras allí arriba. El sol está en mi corazón y estoy lista para el amor. Estoy cantando y bailando bajo la lluvia 🎶 💫», escribió junto a la fotografía.