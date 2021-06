Cuando el 22 de julio de 2017 Esther Doña contrajo matrimonio con Carlos Falcó, sabía que de manera indirecta estaba firmando su adiós al anonimato. De paso se introducía en una de las familias más importantes de la nobleza española. Su vida se veía modificada 180 grados y de repente todos los focos la apuntaban. Tuvo que hacer frente a críticas feroces por los 42 años de diferencia que había entre ellos. Con lo que quizá no contaba era con que la relación con la familia del bodeguero iba a ser de todo menos sencilla. Hoy, más de un año después de que el COVID se llevara al marqués de Griñón, la situación no ha cambiado demasiado y la ausencia de la malagueña en el último homenaje a la figura de su exmarido lo ha vuelto a evidenciar.

No es ningún secreto que no existe vínculo entre los hijos de Carlos Falcó y Esther Doña. Ni bueno ni malo. No lo hay. La educación y las buenas formas son una seña de identidad de Xandra, Manolo y Tamara Falcó. Nunca tendrán una mala palabra hacia la viuda de su padre, pero de ahí a acogerla como una más de la familia hay un mundo. Especialmente comentado fue el momento en el que Tamara fue conocedora de que podría coincidir con la viuda de su padre en los pasillos de TVE como consecuencia de los proyectos profesionales de ambas: «Flipo. Si coincidiéramos, la educación estaría por encima de todo», comentó la actual marquesa de Griñón, según contó en su día el periodista Daniel Carande en ‘La mañana de Federico’.

En octubre de 2020 y aprovechando su fichaje por ‘La hora de la 1’, Doña evidenció la mala sintonía: «Tamara aún no me ha dado el pésame». Además, reconoció que ni se acordaba de la última vez que hablaron por teléfono, desvelando que estaba «sola» y que «no lo esperaba, pero tenía ese temor, por eso le decía a nuestros amigos íntimos que me protegieran, y lo están haciendo», comentó. Señalaba a Xandra Falcó como la que más se había preocupado por ella. La viuda de Jaime Carvajal habló hace dos meses de cómo era la relación con Esther Doña: «Tenemos una relación estupenda con ella, tenemos una relación cordial y no hay ningún problema», dijo.

Otra polémica llegó también tras el deceso de Carlos Falcó y se pudo ver a través de Instagram. Esther se autodefinía en su biografía como «marquesa viuda de Griñón», título sin validez legal que dejó de utilizar cuando Tamara Falcó heredó el rango nobiliario de su progenitor. Look ha podido hablar con una persona muy cercana a Doña, que asegura que «el título de Instagram desapareció pero no por nada. Ella es marquesa viuda de griñón, lo será siempre hasta que se case con otro señor. No cierra la puerta al amor. Lo que siempre dice ella es que va a ser complicado porque Carlos era fabuloso. Pero ella ese título lo tiene».

La misma fuente habla sobre la actual relación de Esther Doña con la familia de su difunto marido: «No tiene contacto con Tamara, Xandra o Manolo pero lo tiene con otras personas de la familia, con las que tiene más ‘feeling’, como Verónica Fernández de Cordova». Ella es la prima de Carlos Falcó, además de marquesa de la Puente y Sotomayor. Desde el primer momento hizo muy buenas migas con Esther y se les ha visto compartir mesa, mantel y otros planes juntas. El último, la corrida de Gonzalo Caballero el pasado fin de semana.