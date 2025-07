La mano derecha de la Reina Letizia, en la recta final de su trabajo en Zarzuela

María Ocaña está ya a pocas semanas de dejar su puesto en el Palacio de la Zarzuela. Ocaña ha sido la mano derecha de la Reina Letizia poco más de un año, tras la jubilación del duque de Abrantes. Sin embargo, a pesar de la buena sintonía que ambas han mostrado a lo largo del último año, la jefa de la Secretaría de S.M. la Reina ha tenido que renunciar a su cargo por motivos personales sobrevenidos de los que no se han dado detalles.

Fue el pasado 2 de junio cuando la Casa de S.M. el Rey informó de la salida de María Ocaña de la estructura del Palacio de la Zarzuela. Desde entonces no hemos vuelto a ver a la todavía jefa de la Secretaría de doña Letizia en actos oficiales, en los que la Reina ha estado acompañada por otras figuras relevantes de la casa, como es el caso de Mercedes Araújo, número dos de Zarzuela. No obstante, el motivo por el que no se ha visto en público a Ocaña no tiene nada que ver con su inminente salida, sino con una baja médica por un asunto puntual que no reviste gravedad.

María Ocaña en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Ocaña se ausentó en las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas en Canarias, no estuvo en Burela, en Brujas ni tampoco en Montserrat esta misma semana, entre otros muchos actos.

La última cita de María Ocaña

De momento, no han trascendido los motivos por los que está de baja o las razones que la han llevado a dejar su puesto al lado de la Reina. Un puesto de gran relevancia que por primera vez ha ocupado una mujer y que quedará en manos de Marta Carazo.

La reina Letizia y María Ocaña juntas en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque la versión oficial apunta cuestiones personales sobrevenidas como razón de la marcha de Ocaña, algunas fuentes han comentado la posibilidad de que se hayan producido una serie de desencuentros entre la Reina y su mano derecha que han llevado a este punto. Una información que no ha sido confirmada de manera oficial y que resulta un tanto llamativa, sobre todo, si se tiene en cuenta la buena sintonía que ambas han mostrado a lo largo del tiempo que Ocaña ha sido parte de Zarzuela. Las hemos visto compartiendo confidencias e incluso caminando juntas bajo un único paraguas.

María Ocaña en una reunión en Zarzuela. (Foto: Gtres)

Lo que sí se sabe es que dejará definitivamente su puesto en el mes de agosto, cuando la Familia Real se encuentre de vacaciones oficiales en Mallorca. Según algunas fuentes, el último compromiso al que asistirá María Ocaña -si es que no hay cambios- será el festival de cine que año tras año se celebra en la isla y al que doña Letizia nunca falta: el Atlántida Mallorca Film Festival. La esposa de Felipe VI presidirá la ceremonia de clausura del festival, en el que ofrecerá un concierto Yerai Cortés. Doña Letizia suele arrancar su agenda en solitario en la isla con la asistencia a esta ceremonia de clausura y muchas veces es incluso la que antes se deja ver en Mallorca durante el verano, con permiso de las sesiones de práctica del Rey para las regatas.