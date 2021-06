Esther Doña es una mujer cercana y a la que le gusta explicar las cosas con todo lujo de detalle. No tiene problemas en entrar a valorar todo lo relacionado con su vida incluso aún cuando las polémicas le salpican. Sabía a lo que se enfrentaba cuando se enamoró perdidamente de Carlos Falcó, marques de Falcó, uno de los nobles más importantes de nuestro país. Su triste muerte, sucedida el pasado a año a causa del coronavirus, la dejó hecha añicos y desde entonces no hay día que no se acuerde de él. Trata de ser feliz y lo consigue por momentos, pero hay veces en las que la decepción se apodera de ella. Eso es lo que ha sucedido en las últimas horas.

El motivo ha sido su ausencia, o más bien su no invitación, a un acto de tributo a la figura del marqués de Griñón. Dentro del marco de Madrid Fusión se ha celebrado este pasado 1 de junio un evento para rendir homenaje a tres figuras importantes del sector vinícola español fallecidas en los último meses: Carlos Falcó, Alfonso Cortina (empresario bodeguero) y Chelo Palacios (copropietaria de la bodega familiar Palacios Remondo). Allí han estado presentes para honrar sus memorias algunos miembros de sus familias, en el caso de Carlos han estado representados por tres de sus hijos, Xandra, Manolo y Tamara Falcó. Sin embargo, nadie ha contado con Esther Doña, para su disgusto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Fiel a su locuacidad, la viuda del marques de Falcó ha abierto su corazón en su cuenta de Instagram para desnudar sus sentimientos tras la publicación del homenaje en un medio de comunicación y resaltarse su «sonora ausencia». Esther Doña responde con elegancia pero con contundencia: «Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada», explica.

Look ha podido conocer en exclusiva por una fuente de toda solvencia la manera en la que Esther se ha enterado de este jarro de agua fría. Fue un seguidor suyo en Instagram quien le alertó del tributo que habían organizado sin tener en cuenta su presencia, opinando que era «un feo» no avisarla. Además, su entorno de confianza explica a este digital cómo se siente la mujer de Carlos Falcó: «Se toma las cosas bien porque es una mujer muy educada y ha contestado al medio con las razones por las que no habría estado ahí. Ella hubiera estado seguro allí porque es un homenaje a su marido, a pesar de que ella siempre le hace homenajes. Siempre que está feliz o se toma un vino se acuerda de él y dice que le encantaría. Siempre lo tiene presente», cuentan.

En cualquier caso, la maniquí asegura en boca de una persona muy cercana a ella que no hay problema alguno con los hijos de su marido y se apunta como responsables a los promotores del evento: «Esther no tiene ningún problema con Tamara Falcó ni con nadie. Le ha sorprendido no enterarse. Es un tema de la organización, es muy raro que un Madrid Fusion, que tendrá su departamento de protocolo, que no cuente con la mujer de Carlos. A nivel protocolo está fatal», cuenta.

No es ningún secreto que para Esther Doña ha sido un mazazo inesperado pero que no le va a borrar la sonrisa de la cara: «Ella es feliz, está muy contenta y tiene varios proyectos encima de la mesa». Síntoma inequívoco de que nuevas cosas están por venir para ella.