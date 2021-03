Esther Doña atraviesa un fin de semana triste tras cumplirse este 20 de marzo un año sin el amor de su vida. Carlos Falcó perdió la vida tal día como hoy del 2020 víctima de la COVID-19. Desde entonces, un nuevo escenario se abría en su vida. Ahora, su viuda ha querido romper su silencio en torno a su figura para expresar la melancolía que siente tras la desaparición de su marido.

Lo ha hecho a través de esta publicación en Instagram cargada de significado: «Hoy, en el primer aniversario del fallecimiento por Covid de mi querido marido Carlos Falcó, Marqués de Griñón, quiero celebrar su vida, sus logros, su carismática personalidad y su pasión por España y los productos españoles», comienza diciendo. Esther Doña ha elegido la que para ella es uno de los momentos favoritos de la pareja y ha explicado de cabo a rabo todo lo que esconden esas tres bonitas imágenes de los dos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Un día en el que el marqués de Griñón recibió un reconocimiento. A su lado estaba Esther Doña, que todavía lo recuerda como si fuera hoy: «Carlos estaba feliz, orgulloso del merecido reconocimiento y disfrutamos de una noche muy especial. Como anécdota, Carlos insistió que vistiese moda española y el reconocido modista Lorenzo Caprile me hizo este maravilloso vestido dorado, como el color del aceite de oliva virgen, que a Carlos le encantó. Siempre, siempre promocionaba la Marca España. Disfrutamos de una noche estupenda y feliz acompañados por muchos amigos como el Marqués de Antinori entre otros. Nunca te olvidaré Carlos, ✨ siempre estarás en mi corazón ✨ #estherdoña #carlosfalcó #marquesdegriñon», ha explicado.

Este recuerdo de su esposa llega en un momento personal importante para ella. Este digital te contó que Esther Doña quiere redirigir su vida y que para eso ha contratado los servicios de alguien que fue muy importante para la hija Tamara Falcó, que no ha creído oportuno recordar en redes sociales a su padre, al menos de momento. Para eso ha contratado los servicios de Luisa Mata, representante de celebrities, además de ser durante un tiempo gran amiga de Tamara. Asimismo fue la encargada de convertirla en la socialité que es hoy en día por lo que sería de justicia atribuirle parte de su éxito actual.

La relación entre ambas es prácticamente inexistente. A la muerte de Carlos Falcó, Doña se quejó de que Tamara no le había dado el pésame seis meses después de la muerte de su esposo: «Estoy sola», decía. A lo que añadía: «A él esto no le gustaría para nada, pero sí podía suponer que sus hijos me dieran la espalda, por eso les pidió a mis amigos que me protegieran y que no me dejaran sola». Tamara Falcó nunca se pronunciaría. Otro gesto importante es que desde que la hija del empresario ostenta de manera oficial el título de marquesa de Griñón, Esther Doña ha retirado su cuenta de Instagram la descripción que tenía, en la que se auto definía como ‘marquesa viuda de Griñón’, un título de mero carácter social.

Transcurridos 365 días del fallecimiento del marqués, su legado continúa sin repartirse entre sus cinco hijos y viuda. Un asunto que aspira a convertirse en nueva polémica ya que Esther aseguró en una entrevista con la revista ‘Hola’ que «Poco a poco se van cumpliendo las voluntades de mi marido. Mis abogados están trabajando en ello. Carlos me dejó como usufructuaria de todos sus bienes y estoy muy contenta con su decisión». Está por ver si finalmente se procede a la lectura de su testamento y llegan a un acuerdo todos los herederos.