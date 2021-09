Esther Doña vuelve a sonreír. Ha necesitado algo más de un año para volver a sentir alegría y mariposas en el estómago y el responsable de ello es Santiago Pedraz. El juez ha conseguido enamorarla de nuevo tras superar un amargo duelo por la muerte de Carlos Falcó, quien perdió la vida en marzo de 2020 a consecuencia del coronavirus. A eso se sumó la pérdida de su padre, víctima también de la pandemia. Dos duros golpes que han precedido a escribir un nuevo episodio en su vida.

La flamante pareja ha hecho su primer posado oficial y para ello han elegido a la revista Hola! Abrazos, besos, sonrisas y mucho amor. Se nota a la legua que la pareja derrocha complicidad en cada mirada, en cada palabra. «Ahora mismo me encuentro en un momento muy bonito. Estoy ilusionada tanto a nivel personal como profesional», cuenta ella misma.

Lo más sorprendente de la entrevista es el secreto que Esther Doña ha querido contar y es que su marido eligió a Santiago Pedraz como sustituto si algún día él desaparecía, como lamentablemente así fue. Así lo relata ella misma: «Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una reunión de amigos que hacíamos en casa algo que me dejó perpleja», empieza diciendo. Lo que nunca se imaginaba era que iba a nombrar a su sustituto: «Dijo que el día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther».

La modelo y ahora escritora – va a sacar un libro sobre su historia de amor con el padre de Tamara Falcó- no se siente mal por recordar y narrarlo de nuevo: «Estoy deseando hacerlo y mi relación con Santi no interfiere para nada en mis sentimientos. Carlos y Santiago se admiraban mutuamente», comenta a la revista.

Su romance con el magistrado de la Audiencia Nacional apenas vive sus primeros meses de vida. Ahora viven con intensidad el frenesí y pomposidad de los comienzos. Lo que descarta de momento es la convivencia, aunque no cierra la puerta: «¡Solo llevamos unos meses, pero supongo que será el siguiente paso». Eso sí, no escatima en elogios hacia su nuevo amor: «Es la persona más adorable del mundo. Es tierno, dulce, generoso, atento y muy muy divertido. Tenemos los mismos valores, es familiar, amigo de sus amigos, le encantan los niños, no puede con las injusticias…», relata.

Por último, Esther Doña se abre para reconocer que aunque pueda dar imagen de fragilidad «los que me conocen bien saben lo fuerte que soy, parezco frágil pero soy muy fuerte. Tengo una personalidad así que me ha ayudado en momentos difíciles», cuenta. Está feliz y no está dispuesta a que nada ni nadie le arrebate la sonrisa.