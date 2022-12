El inesperado zasca de Ana Rosa Quintana a Jorge Javier Vázquez en directo: “Yo no te he traído”

Es habitual ver cómo Ana Rosa Quintana acoge a distintos personajes públicos como invitados a su programa, sin embargo, nadie podía llegar a imaginar quién sería el rostro conocido que se sentaría junto a la maestra de ceremonias durante esta misma tarde. Este no era otro que Jorge Javier Vázquez, que pese a tener cierta tensión con el espacio de las mañanas de Telecinco, no ha tenido reparo en acudir a plató para promocionar su último libro, Antes del olvido.

Todo marchaba a la perfección hasta que ambos presentadores no han podido evitar el hecho de dejar ver que entre ellos no reina la paz y la armonía, sobre todo teniendo en cuenta que hay una aparente guerra entre ambas productoras que no cesa pese al paso del tiempo. Tanto es así, que Ana Rosa ha querido dejar clara su postura frente a la audiencia: “Vamos a dejarlo claro. Yo no te he traído, tú has venido”, confesaba Quintana, mientras que a Jorge Javier no le quedaba más remedio que admitir la popularidad de su compañera de profesión: “Te dije, voy a dejarte la última en la promoción porque eres con la que más vendo”, aseguraba, entre risas, aunque de cierto modo admitiendo que El Programa de Ana Rosa cuenta con unos datos mucho mejores que Sálvame, algo que ha querido aprovechar el de Badalona para su propio beneficio. Pero lejos de quedar ahí las pullas entre ellos, la presentadora ha vuelto a ser tajante con su invitado: “Y el último te he dejado, porque hoy me voy de vacaciones”, añadía, aclarando así que no tiene ninguna intención de entablar una amistad con el presentador de las tardes de la cadena de Fuencarral, mientras que éste seguía centrando su atención en su obra literaria: “No deis mucha bola al funeral de Bernardo Pantoja que tengo que hablar de mi libro”, bromeaba.

De esta manera, ambos han evidenciado algo que ya estaba claro para todos los espectadores. La enemistad entre Unicorn Content y La Fábrica de la Tele comenzaba con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, y sin embargo, lejos de cesar, ha ido in crescendo. Es por ello que, siempre que tienen oportunidad, los colaboradores de las respectivas productoras no dudan en lanzarse zascas que no pasan desapercibidos para nadie en medio de una situación en la que Telecinco no parece estar pasando por su mejor momento, sobre todo sabiéndose que el share quizá no es el que esperaban. Es por ello que la cúpula ya ha llevado a cabo una serie de movimientos que han atacado directamente a Sálvame, ya que una parte del programa se ha trasladado a Mitele Plus, así que solo podrán verlo aquellos que paguen una suscripción para también disfrutar de otros contenidos de la cadena que no se emiten de manera pública, aprovechando así los directivos para ver cuál es el problema y atajarlo antes de que sea tarde.