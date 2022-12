Paz Padilla regresa a Telecinco por Navidad: la imagen más esperada

Ha tenido que pasar casi un año para que Paz Padilla vuelva a pisar Mediaset en virtud de trabajadora. Era durante el pasado mes de enero cuando la presentadora abandonaba el plató de Sálvame tras una discusión con Belén Esteban, probablemente sin llegar a imaginar que ese movimiento sería un punto y aparte en su trayectoria con la empresa televisiva. Después de una batalla legal que tuvo a la gaditana como vencedora, finalmente ésta ha podido retomar sus quehaceres laborales en Telecinco con total normalidad, dejando constancia de ello en sus redes sociales.

Hace tan solo unas horas, la madre de Anna Ferrer hacía uso de sus redes sociales para compartir una instantánea de lo más reveladora en las instalaciones de la cadena de Fuencarral, en la cual aparece reflejada una parte del decorado navideño. Una imagen con la que demuestra haber vuelto a la carga con la mayor de las ilusiones, y concretamente para llevar a cabo un “piloto” del que aún no se saben más detalles.

De esta manera, queda clara la idea de que la vuelta de Paz no será al programa de las tardes de Telecinco. Pese a haber sido una de las maestras de ceremonias de Sálvame más consolidadas de las últimas temporadas, todo apunta a que en el espacio televisivo en cuestión no hay hueco para la de Cádiz, razón por la que la cadena ha tenido que hacer una remodelación para buscar un sitio en el que Padilla se sienta cómoda, sobre todo teniendo en cuenta que su relación con sus ex compañeros de plató no es del todo buena. Prueba de ello son las últimas declaraciones de Jorge Javier Vázquez en el podcast Querido Hater de Malbert, en las cuales el de Badalona no tenía reparo alguno en admitir que “no tiene ninguna relación con Paz Padilla”, y que incluso “ni quiere tenerla ni le interesa”. Pero sus palabras no quedaban ahí, y el catalán consideraba que su compañera es “mala”, aunque sin querer dar más detalles de su acusación, dejando clara su idea y permaneciendo firme en sus convicciones, las cuales apuntan a que ni la vuelta de Paz a Mediaset hará que ambos limen asperezas.

Pese a esto, Paz en su vuelta a Telecinco no ha tenido oportunidad de cruzarse con Jorge Javier ni por los pasillos. El emblemático presentador se encuentra de vacaciones de Navidad, razón por la que quizá en Mediaset hayan aprovechado para citar a la intérprete de La que se avecina, evitando así un posible encontronazo entre ellos. Sea como fuere, y teniendo en cuenta que ahora vuelven a ser compañeros, en algún momento se verán obligados a compartir espacio, teniendo que dejar atrás los malos ratos para aparentar cordialidad en la mayor medida de lo posible mientras poco a poco las aguas vuelven a su cauce en Mediaset.