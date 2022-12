Jorge Javier Vázquez ha hablado sin tapujos sobre la relación que mantiene con Paz Padilla. Es necesario recordar que, a principios de 2022, la presentadora abandonó Sálvame tras un fuerte encontronazo con Belén Esteban. La de Paracuellos tildó de “irresponsable” a la humorista por sus declaraciones en un vídeo en el que aparecía con Anne Igartiburu y María del Monte. Una conversación en la que Padilla aseguraba que “las vacunas no sirven para nada”. Sin embargo, in situ, Paz tuvo la oportunidad de explicarse, pero sus justificaciones no le sirvieron a la apodada como Princesa del pueblo.

Fue en ese momento, cuando Paz Padilla abandonó en directo el espacio que estaba presentando en sustitución a Jorge Javier Vázquez. Tras lo sucedido, la cadena tomó medidas. “Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”, indicó en una misiva.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Paz Padilla por los pasillos de la cadena de Fuencarral. Ahora, Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los protagonistas del podcast titulado Querido Hater, conducido por Malbert, para promocionar su libro Antes del olvido.

En conversación (que está disponible desde este 7 de diciembre en Podimo) con el creador de contenido, el presentador no se cortó al hablar sobre Paz Padilla. En un adelanto de esta entrevista se ha podido ver cómo el youtuber le pregunta al invitado si hay “buen rollo” con la autora de El humor de mi vida. «Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla. Vamos, ni quiero tenerla ni me interesa tenerla», ha respondido, haciendo gala una vez más de su habitual sinceridad.

En este mismo avance se ha hecho pública otra parte de la charla, en la cual el conductor de Sálvame ha indicado: «Hay que ser mala, ¿eh?». El entrevistador ha añadido: «Mala es poco. Pero bueno, todo cae por su propio peso. Se va a encontrar con otro abajo. Un beso, Paz». En tono jocoso, Vázquez ha dicho que “oye, a mí dejáme de líos ¿Y esto cuándo sale, en Navidad? Tócate los cojones, en época de amor y compañía». Malbert ha añadido: Claro, el regalito».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALBERT (@itsmalbert)

Ahora queda esperar para ver la conversación al completo y si por su parte, Paz Padilla reacciona a las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre que no le interesa ni quiere mantener ningún vínculo que le pueda unir a ellla.