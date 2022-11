Belén Esteban, María Patiño, Carlota Corredera o Ana Terradillos formaron hace unas horas el ‘comando Mediaset’ que representó al grupo de comunicación en un evento organizado por la Fundación Querer. Todos ellos quisieron mostrar su lado solidario acudiendo a la reunión que hizo esta institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas.

Lo que pocos esperaban es que eso propiciase un divertido encuentro entre dos perfiles sociales tan -a priori- antagónicos como la aristocracia y las estrellas de la televisión. A este grupo lo encabezaba Luis Alfonso de Borbón, que acudía sin su esposa, Margarita Vargas, a la cena de la Fundación Querer, ya que a Margarita Vargas le acaban de operar. A pesar de ello, reconoció que está todo bien, también su familia. No fue el único representante de alta enjundia ya que por allí también se dejó caer Carla Royo Villanova, que dio habida cuenta de su gran simpatía deseando a toda la prensa una feliz Navidad.

De vuelta al bautizado ‘comando Mediaset’, Belén Esteban, María Patiño y Carlota Corredera llegaron juntas a la cena de la Fundación y aseguraron que iban para apoyar a Pilar García la Granja y su labor. «Venimos en amor y compañía» y bromearon sobre lo que podría pasar en el interior de la fiesta, en tono jocoso por lo sucedido recientemente entre Alba Carrillo y Jorge Pérez.

El escarceo entre los dos colaboradores de Telecinco se ha colado en todos los debates televisivos y sus compañeros opinan sobre ello, aunque algunas prefieren no hacer declaraciones en público, como es el caso de Ana Terradillos. La presentadora de El Programa de Ana Rosa llegó en solitario y dijo que «es un motivo tan bonito, siempre apoyando a Pilar. Hay que estar aquí y hay que celebrar la Navidad». Sobre lo que ocurrió en la cena de Unicorn con Jorge y Alba dijo que no se enteró de nada y no quiso entrar a hablar sobre el tema.

Sobre Belén Esteban, hay que destacar que la princesa del pueblo se ha convertido en protagonista con mayúsculas de las últimas horas, sobre todo por cargar por vez primera contra el programa en el que trabaja. Todo sucedió a raíz de la muerte del padre de Anabel Pantoja, de quien la de San Blas es una grandísima amiga. La colaboradora no consideraba justo el trato que el programa había tenido con ella y no dudó en expresar su descontento en riguroso directo: «Viendo Sálvame me avergoncé de mi programa. Vengo a defender a mi amiga Anabel Pantoja (…) Por muchos mato, y por ella mato. Tengo que decir que el viernes el programa me pareció vergonzoso y es la primera vez en mi vida que me avergüenzo del programa donde yo trabajo», dijo sin pudor.