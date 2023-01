Alba Carrillo responde a las advertencias de Jorge Pérez en el ‘Deluxe’

La vuelta de Alba Carrillo (36) a los platós de Mediaset tras su affaire con su compañero Jorge Pérez (38) durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content, no ha hecho más que empezar. Si bien el pasado martes la modelo volvía a sentarse en Ya es mediodía y reprochaba incluso al mismo presentador y a sus compañeros de programa, y de cadena, ciertas actitudes, este sábado lo hacía en Sábado Deluxe.

La hija de Lucía Pariente (60) se ha ausentado de su puesto de trabajo durante varias semanas para estar centrada en su familia durante la Navidad y llevar a su hijo al hospital tras sufrir una caída. Además, según contó la periodista Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa a finales de 2022, la tertuliana también estaría preparando los exámenes del último curso de Criminología.

Sea como fuere, Alba Carrillo respondió anoche al burofax que ha recibido por parte del ex guardia civil, y aseguró que éste le pedía «que dejase de hablar cuando llevaba un mes fuera de la tele. No sé cómo no tenga cámaras en mi casa…También me ponía que me retracte cuando en el Deluxe yo dije que no me acosté con él. La tensión se puede resolver de muchas maneras, yo ya lo vi en la fiesta. ¿Qué relación íntima tuve con él?», dijo irónicamente para añadir: «A la cárcel voy todos los martes, tengo un club de lectura», y aludir, aunque no directamente, también a Alicia Peña: «Abre la puerta y le dices adiós chico. No me lo como otra vez y atento contra la otra».

Alba Carillo se sometió asimismo a un test de personalidad y respondió a Cristina Porta (32) por unas declaraciones que esta hizo el pasado fin de semana sobre la guerra mediática entre Jorge Pérez y Alba, que no sentaron nada bien a la protagonista. La ex de Feliciano López aseguró que Porta también había intentado tener con Jorge algo más en aquella fiesta de empresa y que nunca ha estado con alguien por interés. «Yo tenía una tarjeta con Feliciano con la que podía pagar coches y de todo. Pero nunca jamás fui capaz. Mis amigas me decían chica devuélveselo fundiéndote la tarjeta, pero no soy capaz y por eso estoy aquí. Ahora podría estar viviendo en un casoplón y haberle sacado la pasta y no estaría aquí sentada».

Y eso no es todo. Más allá de lo mediático, Alba Carrillo desveló cuáles quería que fueran sus planes profesionales a partir de ahora. «Me encantaría ser colaboradora de sucesos o policía judicial, en eso estoy. Termino este año y me gustaría especializarme esto. Quiero ser la Cruz Morcillo 2.0. Aunque ser colaboradora del corazón tampoco es fácil, aquí también hay puñales, sangre», contó.

En lo personal, la ex concursante de Supermodelo confesó que no tiene ninguna prisa aunque su sueño, «siempre ha sido tener a alguien con la que formar una familia, pero ya no lo busco. Los sueños están bien, está bien tenerlos pero a veces se pueden cambiar. Tengo mi familia y puedo tener más familia si yo quiero, yo solita», sentenció.