Sophie et Voilà fue la marca elegida por Tamara Falcó para crear desde cero su vestido de novia soñado. La elección no fue casual, es una de las mejores marcas de nuestro país. Su taller es donde el arte y la magia se fusionan para dar lugar a los vestidos soñados. Toda novia tiene un sueño y el de Tamara no podrá cumplirse de la mano de esta marca, aunque sí seré el origen del vestido de muchas otras novias. Estos son los precios de Sophie et Voilà la firma que no hará el vestido de Tamara Falcó.

La firma que no hará el vestido de novia de Tamara Falcó, Sophie et Voilà, tiene estos precios

Los vestidos de novia de Sophie et Voilà son a medida y previa cita previa. Con lo cual, pueden personalizarse y adaptarse a toda novia. Más allá de lo sucedido con Tamara Falcó, estas expertas en diseño son capaces de crear auténticas obras de arte que se adaptan a toda mujer. Hacer realidad ese sueño que todas tenemos no es fácil, pero sí que puede ser accesible para casi todas.

Cuando nos imaginamos el vestido de Tamara Falcó, pensamos en miles de euros, pero los precios de Sophie et Voilà no están tan lejos de los bolsillos de media España. La media de un vestido de novia está en unos 1.500 euros. Dependiendo de los abalorios o elementos que se incluyan, con la firma elegida de Tamara Falcó, podemos tener un vestidazo por un precio no muy elevado.

La sencillez, la elegancia y también el precio van de la mano. Aunque en su web no figuran precios de los vestidos de novia, hay la sección de vestidos de fiesta con prendas espectaculares. No son muy diferentes de los vestidos de novia y son perfectos para una boda por lo civil o una madrina que quiera verse muy bien de camino hacia el altar.

Con un precioso lazo y resaltando la figura por 2.300 euros tenemos el modelo Enya, pero no es el único que se vende en la misma colección. El modelo con plumas naturales de avestruz, en negro, pero que también puede presentarse en otro color cuesta 2.900 euros. Son precios que solo se pueden ver una vez en la vida, pero que merecen la pena por un vestido con el que brillar con luz propia.