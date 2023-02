Tamara Falcó comparte los primeros detalles de su vestido de novia

La cuenta atrás para el enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha comenzado y, como es lógico, la pareja está volcada en los preparativos de su gran día. Una boda que, en principio, iba a celebrarse a mediados del mes de junio pero que, tal como la propia Tamara Falcó acabó confirmando recientemente, será el próximo 8 de julio, en la finca familiar de los Falcó en Aldea del Fresno, Palacio de El Rincón. Lo que todavía no se sabe es si la ceremonia religiosa será en el mismo recinto o en otro lugar.

Al margen de otros detalles, una de las cuestiones que más expectación genera es el vestido de la novia. Ya hace unos días se anunció que la firma Sophie et voilà sería la encargada de vestir a Tamara Falcó en su gran día, aunque no trascendió mucha información sobre cómo iba a ser el diseño o si la marquesa de Griñón llevaría uno o varios trajes en el gran día. Sin duda, el look de la novia siempre es uno de los secretos mejor guardados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Sin embargo, la propia Tamara Falcó ha querido compartir con sus seguidores su primera visita al atelier de la firma, ubicado en la ciudad de Bilbao. Tamara ha viajado en compañía de su gran amigo, el diseñador Juan Avellaneda -de quién, en un principio, se dijo que podría ser el encargado de diseñar el vestido de novia de la marquesa de Griñón- y, aunque en el post y los stories que ha compartido no se puede confirmar nada en concreto del vestido que ha elegido, sí se la ve ojeando algunos bocetos y viendo en primera persona los tejidos con los que trabaja la marca. Ella misma ha escrito en sus redes sociales que se trata de una ‘reunión creativa’.

Además de acudir al taller de la marca, la marquesa de Griñón y su prometido han aprovechado este viaje exprés al norte para celebrar el cumpleaños de la madre de Íñigo Onieva, que acaba de ser. Carolina Molas ha cumplido 54 años y lo ha festejado por partida doble. Este miércoles, la madre del empresario almorzaba en compañía de sus hijos en el restaurante madrileño Zalacaín, mientras que el jueves la hemos visto compartiendo mesa junto a Íñigo y Tamara, en Azurmendi, el restaurante que el reputado chef Eneko Atxa tiene a las afueras de Bilbao, con tres estrellas Michelín. Ha sido después de este almuerzo familiar cuando la hija de Isabel Preysler ha visitado el atelier de la firma especializada en moda nupcial, para avanzar en el diseño del traje de su día más especial.