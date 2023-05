La boda de Tamara Falcó está maldita. Primero la infidelidad de Íñigo Onieva, después el cambio de fecha, mientras tanto los rumores de venta de El Rincón, continuando con su esguince de tobillo y ahora, para rematar, el portazo de la firma nupcial encargada del vestido más importante de su vida. Puede que su destino no sea pasar por el altar, pero eso ya es cuestión aparte. Hace apenas unas horas, la firma Sophie et voilà ha emitido un comunicado con el que ha anunciado que no harán el estilismo de la marquesa de Griñón para darse el ‘sí, quiero’, dejando muchas preguntas en el aire.

«Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó», han informado Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma. A pesar de no querer entrar en detalles, han dejado claro que el motivo de esta ruptura laboral se debe a un desencuentro en cuanto al diseño: «No podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma».

Todo sobre Sophie et voilà

La firma que, hasta hoy, iba a protagonizar el enlace de Tamara Falcó tiene su sede en el País Vasco y su estilo se podría definir como contemporáneo y minimalista. «Sophie et voilà nace de la unión de dos mujeres diametralmente opuestas y complementarias, sentando sobre ese concepto toda su filosofía. Juntas somos mejores», se puede leer en su página web. Sofía Arribas es la directora creativa, el alma de la firma, como ella misma se define. Aunque estudió arquitectura, su pasión por el arte y, en concreto por la moda, le ha llevado hasta aquí. Por su parte, Saioa Goitia es la CEO de la marca: «Es la tenacidad ejecutiva que hace posible este proyecto. Con un historial de éxitos empresariales a su espalda, es una viajera incansable, terriblemente sociable, madre de dos niños y amante de la buena mesa». Y así, con este equilibrio, es como nace una de las marcas nupciales más aclamadas de la geografía nacional.

En su página web cuentan con la venta de su propio libro, Nessum Dorma, y con un apartado denominado ‘Black Label’ con cinco modelos en color negro. En el apartado de las colecciones, la firma vasca tiene tres nupciales, una que reúne a los estilismos de temporadas anteriores y un apartado de accesorios. A día de hoy, tienen puntos de ventas repartidos por el mundo entero, y en España hay ocho: Madrid, Castellón, Palma de Mallorca, Valencia, A Coruña, Pamplona, Albacete y Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, cuentan con un servicio personalizado y exclusivo con citas tanto físicas como virtuales, proceso que había elegido Tamara Falcó: «Este proceso parte de una primera cita de diseño en la que Sofía y tú charláis, os conocéis y llegáis a la complicidad suficiente como para dibujar el boceto del vestido perfecto. Al mismo tiempo, veréis tejidos y acabados, siendo el asesoramiento personalizado lo más importante durante este primer encuentro. Al finalizar, te facilitaremos un presupuesto para que puedas tener todos los datos antes de dar el paso».