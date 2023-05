Malas noticias para Tamara Falcó. Su enlace con Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio en jaque al quedarse sin vestido de novia. Una mala noticia que recibe a escasas semanas del gran día. Ha sido la firma, Sophie et Voilà la encargada de dar la noticia con la que la marquesa de Griñón se ha colocado en el ojo del huracán una vez más.

«Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó”, comienza el comunicado de la marca. Sin embargo, Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma, no especifican cuál es, exactamente, el motivo de esta precipitada decisión. «Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño», explican en el comunicado. «Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma», añaden.

«Queremos agradecerle a la señora Falcó y a todo su equipo la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días y trasladarle nuestros mejores deseos para el día de su boda», finaliza la misiva. Después de producirse este movimiento por parte de la marca que iba a diseñar el vestido más importante de la vida de la marquesa de Griñón son muchas las incógnitas que giran en torno a todo este asunto, ya que está en el aire el diseño que, finalmente, llevará dentro de unas semanas Tamara para darse el ‘sí, quiero’ con Onieva.

La reacción de Tamara Falcó

Por varias vías, Tamara Falcó ha dado a conocer su punto de vista al verse envuelta en esta polémica que afecta de manera directa a los preparativos de su boda. Espejo Publico ha asegurado que la marquesa de Griñón se encuentra decepcionada ante la decisión de la firma. Y, por otro, lado, la hermana de Enrique Iglesias ha asegurado a ¡Hola! que se ha enterado de este movimiento por parte de la firma a través de los medios de comunicación. «No tenía idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento», ha indicado, afectada.

Además, ha indicado que niega «categóricamente» que haya querido plagiar un diseño. «Que eso sea cierto. A ver… Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda. Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión, especialmente porque trabajo con Pedro del Hierro.

Este es, sin duda, un nuevo revés para la hija de Isabel Preysler. Si bien el pasado mes de septiembre, tan solo unas horas después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva comenzaron a circular varios vídeos en los que aparecía el relaciones públicas besándose con otra mujer, en su propia despedida tuvo que ir con un pie vendado tras una aparatosa caída. A esta serie de catastróficas desdichas se suma que se queda sin vestido de novia a mes y medio de pasar por el altar. Por ahora, la protagonista de esta historia no se ha pronunciado al respecto, aunque siguiendo la línea por la que lleva optando algún tiempo puede que explique su versión de los hechos. Al margen de que no tiene vestido, cabe la posibilidad, de que ya esté buscando un plan b para poder vestir de blanco el próximo mes de julio.