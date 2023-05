La boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó está a la vuelta de la esquina, y cada vez son más los detalles que salen a relucir del que ya apunta a ser uno de los días más señalados del año dentro del panorama social y nacional. Una vez celebrada la fiesta de petición de mano, la pareja ha continuado inmersa en los preparativos de la ceremonia nupcial tanto de manera conjunta como por separado, llevando a cabo sus respectivas despedidas de solteros previas a darse el «sí, quiero» en la finca de El Rincón bajo la atenta mirada de todos sus seres queridos. Sin embargo, lo que tal vez sus más allegados no podían llegar a imaginar es que no iba a ser tan fácil acudir a la boda del empresario y la marquesa de Griñón, ya que cuando han repartido las invitaciones por medio de una página web han dejado claro un requisito que probablemente no dejará a nadie indiferente.

Según ha podido adelantar Leticia Requejo a través de El Programa de Ana Rosa, la hija de Isabel Preysler y su marido habrían optado por poner una lista de bodas para así contar con todo el ajuar necesario antes de mudarse a su casa en común en Puerta de Hierro. Se trata de una serie de enseres que serían indispensables y de gran ayuda tanto para Tamara como para Íñigo a la hora de comenzar una nueva vida de manera conjunta. No obstante, también existe la posibilidad para los invitados de dar un «regalo ficticio» que no es otro que otorgar el número de cuenta habitual de manera «camuflada». Y es que, a la ganadora de MasterChef Celebrity y al hermano de Alejandra Onieva no les vale con que sus amigos y familiares les den cualquier cantidad de dinero, habiendo exigido un mínimo valorado en 150 euros si quieren asistir al enlace más polémico de los últimos años.

Teniendo en cuenta todos los lujos con los que contará este gran día, no resulta extraño ni caro que Tamara e Íñigo hayan querido asegurar, al menos, 150 euros por persona. Y es que, el banquete estará en manos del chef vasco Eneko Atxa, un 5 estrellas Michelín del que ya la pareja ha podido degustar algunos de sus platos para hacer esta elección, siendo un catering valorado en 118 euros con maridaje aparte. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, los vinos correrán a cargo de la bodega del padre de la novia, Marqués de Griñón.

Pero la periodista del programa de las mañanas de Telecinco no ha dejado ahí su testimonio, y ha seguido aportando detalles sobre la invitación de boda en cuestión, la cual contaría con un enlace a una página web y una contraseña en inglés para que solo los invitados que la pareja desea puedan acceder a ella, estando dividida en tres secciones: «Preboda, recomendaciones y lista de boda. Es un diseño de web exclusivo para su boda y ellos han tenido mucho que ver», zanjaba.