Mientras se sucedía la aparición en Londres del Rey Felipe VI (55) y Doña Letizia (50) con motivo de la coronación del Rey Carlos III (74) y la Reina consorte, Camilla (75), la Infanta Cristina (57) ha reaparecido, radiante, en Toledo, como invitada al enlace de José María Treviño, amigo de la Familia Real, con Paula Fernández Martínez. El joven, es el hijo mayor del matrimonio que formaban Gemma Ruiz de Velasco y José María Treviño Zunzunegui, quien era a su vez amigo íntimo del Rey y las Infantas, hasta su fallecimiento repentino, el 20 de junio de 2016, mientras hacía el Camino de Santiago.

A su llegada a la ceremonia, que ha tenido lugar en la iglesia Santo Tomás Apóstol de Orgaz de la ciudad sobre las llanuras de Castilla-La Mancha, la Infanta ha sido recibida entre aplausos y halagos, y ha saludado a todos los allí presentes. No ha querido, no obstante, pronunciarse ante la prensa congregada en el lugar, al respecto de las últimas informaciones se han publicado sobre ella. Especialmente, sobre la posibilidad de que haya encontrado o no un nuevo amor. Pues cabe recordar que hace escasas semanas, el programa Fiesta se hizo eco de que, «a menos de dos meses de llegar a la fecha en que la Infanta Cristina e Iñaki firmar su divorcio», la hermana del Rey Felipe VI «podría estar de nuevo enamorada».

«La Infanta parece que tiene ya un nuevo amor. Parece que está contenta, está feliz. Se conocieron allí y cada día está más afianzada la relación. Es una relación afianzadas desde hace varias semanas. Salen con un grupo de amigos porque le han pedido que no se dejen ver porque cambiaría la imagen que hay de ella ahora que está en los trámites del divorcio», sostuvo un colaborador habitual del mencionado programa.

Para la ocasión, la Infanta Cristina ha escogido un vestido de manga larga satinado midi, fluido, con falda asimétrica y cuerpo de cuello a la caja fruncido; que ha completado con unas sandalias de cuña con dos tiras joya, y un bolso a tono con el mismo color que el vestido.

El ‘Sí, quiero’ de Treviño y Paula Fernández

Al borde de la una del mediodía y del brazo de su padre, Paula Fernández hacía su entrada a la iglesia camino al altar. Lo hacia de blanco, con un vestido compuesto por dos prendas fabricadas con el mismo tejido: el vestido en sí, con el cuello a la caja, cintura caída y falda ligera; y con un abrigo estilo capa con cola, decorado con bordados de estilo botánico.

Paula ha completado su look nupcial con un tocado en forma de casquete que ha sustituido al tradicional velo de novia y unas sandalia con plataforma y tiras cruzadas en la pala. Por su parte, Pepe, como se conoce cariñosamente a José María Treviño, ha lucido el clásico chaqué acompañado de corbata y chaleco.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se han trasladado hasta la finca familiar La Estrella, en Mazarambroz, para disfrutar de un almuerzo y la posterior fiesta de celebración.