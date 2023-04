Arrasa en la web de Zara: así es su nuevo vestido satinado y azul

Es tiempo de salidas y fiestas. Con el nuevo vestido satinado y azul de Zara, seguro que triunfas en tus eventos.

Te contamos lo que debes saber sobre este vestido que está causando sensación. Cómpralo antes de que se agote.

Cómo es el nuevo vestido satinado y azul

Es una de las prendas más destacadas actualmente. hablamos de un vestido de cuello redondo y manga larga con aberturas tipo capa. Con frunces laterales en cintura y el cierre en espalda con cremallera oculta en costura, abertura y botón.

En este color azul turquesa tan elegante, destaca por los detalles como su tipo capa que lo hacen realmente distinto y causa total sensación.

Lo encontramos realizado en 97% poliéster y 3% elastano, mientras que el forro es 100% poliéster.

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente, por esto desde Zara aconsejan que para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Para que te dure más en el tiempo y la prenda no se estropee, se aconseja: lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, y no usar secadora.

Completa tu look

Viste esta prenda de la forma más sofisticada con diversos complementos. Vas a necesitar las sandalias a juego, tanto negras como turquesas o verdes, como las sandalias de tiras de precio 29,95 euros. también las sandalias doradas de precio 35,95 euros, los bolsos de diversos estilos y blazers que van bien para esta época del año.

Es el vestido perfecto para la temporada de bodas que empieza ahora, además de poder llevarlo en fiestas y en aquellos eventos para dejarse ver y triunfar.

Lo tienes en la web de Zara

Para comprar esta prenda, lo tienes fácil porque sólo debes ir a la web de zara y realizar tu pedido en un clic.

Su precio es de 35,95 euros y lo tienes en tallas que van de la XS a la L, pero no tardes porque realmente quedan pocas unidades. Es un vestido que marca estilo y que debes tener desde este momento. Si pasas por alguna tienda física de Zara, entonces lo compras al momento. Desde la web puedes comprobar la disponibilidad en tienda para que sepas seguro que está ahí, así no vas en vano y de paso te compras los zapatos que veas.