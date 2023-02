Un vestido que esconde todas las imperfecciones es posible gracias a Zara: está arrasando

De diversos colores, estampado y bien cómodo, así es el vestido que esconde todas las imperfecciones. Y está en Zara. Es un vestido camisero, que queda suelto pero que también puedes atar con un cinturón.

Por esto es ampliamente versátil y resultará uno de los must de la primavera. Empieza ya a tener aquellas prendas que serán protagonistas durante la temporada siguiente.

Este es el vestido que esconde todas las imperfecciones

Entre sus señas destacar que es un vestido de cuello redondo con volante y lazo. De manga larga acabada en elástico, cuenta con detalle de volantes delanteros. Para más información se cierra también de manera rápida y fácil en frontal con botones forrados a tono.

Está confeccionado en 100% viscosa, materiales de alta calidad para que este vestido dure más y en perfecto estado.

Cómo cuidar el vestido

Si bien debes mirar bien las etiquetas a la hora de lavar el vestido, es importante que tengas en cuenta sus especificaciones, así podrás lucir el vestido siempre bien y por más tiempo.

En Zara recomiendan los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

En concreto, para este vestido camisero es mejor lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, y no usar secadora.

Completa tu look

Tienes esta prenda para muchas ocasiones y la llevas con cantidad de ellas. Tanto con cardigans más abrigados para esta época del año, con cazadoras denim en primavera, mallas, medias o sin nada cuando hace más calor y con zapatos estilosos.

En Zara aconsejan la sandalia de piel en plataforma de precio 49,95 euros, la braguita clásica en color negro de 9,95 euros, o en sujetador en gris plata de precio 15,95 euros. son solo algunos ejemplos porque hay muchos más. y también hay otros vestidos similares, realmente sueltos y cómodos para diario, así no estás apretada mientras trabajas en la oficina.

Dónde compras en vestido

En la web de Zara, de forma mucho más rápida. Su precio es de 29,95 euros y las tallas disponibles en este momento van de la XS a la XXL. Como ves es una opción que aporta confort y que al quedar suelta puede disimular más algunas de nuestras curvas.