Así es el vestido de Zara que hace tipazo a todas las influencers a un precio de risa

Si buscas una prenda estilosa y que puedas lleva en cantidad de ocasiones y temporadas, el vestido de Zara que hace tipazo a todas las influencers te encantará.

Porque reúne todas las características que necesitas para tener una prenda que te durará en el tiempo y con la marcarás figuras allá donde vayas. Te contamos las tallas disponibles y dónde conseguirla.

Así es el vestido de Zara que hace tipazo a todas las influencers

Es de tul y estampado. En la web hay cantidad de prendas pero pocas tan elegantes y delicadas como esta.

Es un vestido corto de cuello redondo y manga larga. Presenta el detalle de tejido drapeado junto al forro interior y se cierra cómodamente en espalda con cremallera oculta en costura.

Un vestido sostenible

Además de su potencial diseño, una de las cosas que más atraen de la prenda es que es sostenible. Está confeccionada en 95% poliéster y 5% elastano , con al menos el 95% poliéster reciclado certificado.

Para más señas, Zara da a conocer que este poliéster se obtiene principalmente a partir de residuos de plástico PET, como botellas de plástico. Este proceso reduce la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado por organizaciones que realizan el seguimiento desde el origen hasta el producto final. De esta manera contribuyes a cuidar el medio ambiente y también de ti.

Cómo cuidar este vestido

Si quieres que te dure más y para que no se estropee, deberás saber qué hacer con el fin de cuidarla más. desde la web explican que Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

En concreto, si hacemos referencia a este vestido entonces debes lavarlo a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Dónde comprarlo

No te quedes sin este vestido único. Porque además quedan pocas tallas. Está en la web de Zara y su precio es de 29,95 euros en tallas S, M, XL donde quedan pocas unidades. Cómodamente desde casa lo puedes obtener sin tener que desplazarte ni moverte. Ahora bien, si tienes un Zara cerca o pasas habitualmente por allí, entonces puedes buscarlo y quizás esté en todas las tallas disponibles. Un vestido ligero especialmente bello que te convertirá en una de las más elegantes de la fiesta.