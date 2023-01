El vestido de Zara de las No Rebajas que está arrasando por menos de 30 euros

Cuando es periodo de rebajas, muchas veces cometemos el error de fijarnos única y exclusivamente en las prendas que tiene descuento, y dejamos pasar otras que merecen muchísimo la pena, como este vestido de punto de la nueva colección de Zara.

Está disponible en la tienda online por menos de 30 euros y todas las tallas se van a agotar en cuestión de días, e incluso de horas. Es perfecto tanto para ahora en invierno con unas botas altas y un abrigo largo como para la primavera con unos mocasines o unas zapatillas.

El vestido de punto de Zara

Confeccionado en 49% viscosa, 29% poliéster y 22% poliamida, es un vestido que merece tener un hueco en nuestro fondo de armario. Estiloso, elegante, cómodo y versátil a partes iguales, tiene bajo avabado en línea evasé. No queda demasiado holgado ni demasiado ajustado, así que es ideal para disimular las curvas pero, al mismo tiempo, lucir una silueta femenina y estilizada.

El estampado de rayas horizontales es un gran acierto porque le da un aire muy fresco al vestido sin perder ni un ápice de elegancia. Es ideal para el día a día, muy cómodo y fácil de combinar. Los mocasines se presentan como una de las grandes tendencias de cara a la primavera. Podemos apostar por unos mocasines blancos con suela track para ir a la última.

El buque insignia de Inditex poco a poco empieza a lanzar prendas para la nueva temporada. Pero, a diferencia de otras como las bermudas o las camisas de manga corta, este vestido de punto podemos empezar a lucirlo desde ya. Con unas botas altas y un abrigo largo queda genial para ir a la oficina.

Es muy favorecedor para mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpos. No es fácil encontrar un vestido con tantas bondades como este pero, como buenas amantes de la moda, sabemos que con Zara todo es posible. Claro que no debemos perderlo de vista porque está arrasando en la tienda online, y no tardará en agotarse en todas las tallas.

Está muy bien de precio, por solo 29,95 euros, en las tallas, S, M y L. Si tienes alguna duda sobre cuál es tu talla, no te preocupes, porque en la web tienes una guía muy completa. Los gastos de envío ascienden a 3,95 euros en un plazo de 2-3 días laborables o de 4,95 euros al día siguiente de la compra.