¿Quieres darle un toque especial a tu look? Estos mocasines de Lefties pegan con todo y son elegantes

Lefties tiene los mocasines más elegantes de esta nueva temporada, un buen básico que no puedes dejar escapar. Un tipo de calzado extremadamente cómodo que no vas a poder dejar de ponerte una y otra vez. Son los compañeros de viaje perfectos casi para todo el año al ser unos destalonados que podemos también llevar con un calcetín o media un poco más gruesa. Toma nota de cómo darle un toque especial a tu look de la mano de unos mocasines que pegan con todo y son baratísimos.

Lefties tiene los mocasines que pegan con todo y son elegantes

A la hora de buscar unos mocasines que se adapten a nuestro ritmo de vida, nada mejor que hacernos con unos que puedan servirnos para un sinfín de ocasiones y sean baratos. Gracias a la low cost por excelencia de Inditex, Lefties. Podemos conseguir el calzado que más falta nos hace, una buena opción para el día a día.

Podremos conseguir el acabado de 10 sin necesidad de invertir una gran suma de dinero. Solo escogiendo las prendas más bonitas y versátiles de la nueva colección de Lefties. Con la misma calidad de Zara o Stradivarius, pero a un precio más bajo. La low cost de esta marca no duda en copiar los diseños que más han triunfado y son grandes atemporales.

Un mocasín es un diseño atemporal que podremos usarlo para casi cualquier ocasión. Un tipo de zapato plano ideal para ir a trabajar, pero también para salir de fiesta. Puedes hacerte con el calzado del momento, que combina tanto con vaqueros como con los vestidos más elegantes de tu armario.

Son unos mocasines de aires retro. Un diseño que nos recordará a su época de máxima esplendor en aquellos años 90 en los que se llevaban muchísimo. Además de este aire retro que combinará perfectamente con nuestro armario. En negro y con detalles plateados no se le puede pedir nada más a un calzado que parece sacado de una tienda de lujo.

Si buscas un zapato que lo tenga todo y puedas llevarlos durante todo el año, no lo dudes, Lefties tiene los mejores. Un tipo de complemento que siempre quedará bien y tiene un precio de 17,99 euros. Los tienes también en blanco por si quieres aprovechar este precio para comprarlos en dos colores. Son unos mocasines que llevarás durante varias temporadas y casi durante todo el año.