Los shorts de Lefties que te salvará más de un look

Si los shorts son una de las prendas que más gustan a las mujeres durante el verano, y los vaqueros suelen despuntar cada vez que se aproxima el invierno, tiene todo el sentido del mundo que se combinen ambos para esta primavera/verano, dando como resultado una interesantísima opción. Estamos hablando de los shorts de Lefties, es vaquero y ligero.

Este short de jean es una solución perfecta para esas salidas de todo el día, habituales durante esta temporada estival, en las que deseas estar cómoda. Decidiéndote por esta alternativa, atraerás las miradas mientras tu cuerpo se mantiene fresco.

Descubre cómo son los shorts de Lefties

Confeccionado en vaquero de la mejor calidad, con cintura elástica y cinta a tono para ajustarlo, sumándole a eso las varias tallas en las que se encuentra disponible, cada mujer puede obtener esa unidad con la que se sienta a gusto, apostando por una elección más ceñida, que se afirme a cada curva del cuerpo, o bien más holgada, que le permita jugar un poco con los looks oversize.

El short ha sido elaborado en un tejido tan ligero como fluido, y puedes hacerte con él en dos colores, perfectos para esta época que va desde la primavera hasta el otoño, dado que los tonos escogidos son clásicos, como el índigo y el kaki. Cuando sepas cuánto cuestan, probablemente querrás llevar ambos a casa. Pero aún hay más características que deberías conocer al respecto.

Sin ir más lejos, que este producto pertenece a la colección JOIN LIFE, un compromiso medioambiental que algunas de las mejores marcas de moda del mundo llevan adelante, obteniendo la materia prima para sus artículos de modo sostenible, garantizando la reforestación de los bosques de eucalipto de los que se extrae la madera, reutilizando el agua, y bajo la etiqueta EU Ecolabel.

Puedes lavarlo a máquina sin problema, a un máximo de 30° C, mediante un proceso de centrifugado corto, que te evitará tener que lavarlo a mano en casa. Asimismo, se aconseja no usar lejía ni blanqueador para no afectar la calidad de la tela.

Eventualmente puedes plancharlo, pero te recomendamos dejarle algunas arruguitas, que quedan muy bien a la vista porque le dan un aspecto más desenfadado, propio de las mujeres que se mantienen activas.

¿Cuánto cuesta el short vaquero? Solamente 9,99 euros, un precio irrisorio si tenemos en cuenta que Lefties es una reconocida firma del sector, y que aún quedan muchas semanas para disfrutarlo con tus amigas o la familia. Tanto en uno de sus dos tonos, como en los dos juntos si no quieres dejar pasar la oportunidad de ampliar tu armario por 19,98 euros, son extraordinarios.